Три человека погибли в результате удара по предприятию в Ижевске

По его словам, ещё 35 человек пострадали и были госпитализированы, состояние 10 из них оценивается врачами, как тяжёлое.

«Наши доктора оказывают помощь – в том числе консультируются с коллегами из федерального центра», - написал он.

Ранее в Ижевске после атаки украинских беспилотников на два дня были отменены все массовые мероприятия, сообщает RT.

