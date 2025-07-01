Три человека погибли в результате удара по предприятию в Ижевске

Три человека погибли в результате удара по предприятию в Ижевске. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Аэропорт Ижевска приостановил деятельность из-за атаки БПЛА на Казань

По его словам, ещё 35 человек пострадали и были госпитализированы, состояние 10 из них оценивается врачами, как тяжёлое.

«Наши доктора оказывают помощь – в том числе консультируются с коллегами из федерального центра», - написал он.

Ранее в Ижевске после атаки украинских беспилотников на два дня были отменены все массовые мероприятия, сообщает RT.

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Фото: udmurt.ru
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиИжевскУдмуртия

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