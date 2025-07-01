Три человека погибли в результате удара по предприятию в Ижевске
1 июля 202514:01
Три человека погибли в результате удара по предприятию в Ижевске. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
По его словам, ещё 35 человек пострадали и были госпитализированы, состояние 10 из них оценивается врачами, как тяжёлое.
«Наши доктора оказывают помощь – в том числе консультируются с коллегами из федерального центра», - написал он.
Ранее в Ижевске после атаки украинских беспилотников на два дня были отменены все массовые мероприятия, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru