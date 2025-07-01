Песков: Россия не заинтересована в затягивании мирных переговоров
1 июля 202513:36
Россия не заинтересована в затягивании мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва заинтересована в достижении поставленных целей «политико-дипломатическими средствами».
«Здесь никто ничего не затягивает», — указал представитель Кремля.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон призывает Москву к немедленному прекращению огня и переговорам с Киевом, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru