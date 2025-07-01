Песков: Россия не заинтересована в затягивании мирных переговоров

Россия не заинтересована в затягивании мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва заинтересована в достижении поставленных целей «политико-дипломатическими средствами».

«Здесь никто ничего не затягивает», — указал представитель Кремля.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон призывает Москву к немедленному прекращению огня и переговорам с Киевом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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