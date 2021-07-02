«Мельница хайпа». «Раскол» МХАТа довел до письма президенту
Президент театра Доронина попросила у Путина «изгнать» худрука Боякова – кажется, предсказанный Грымовым раскол МХАТа из-за Бузовой уже начался.
С чего начинается театр давно известно. Чем заканчивается - другой вопрос. Из МХАТа имени Чехова в последние годы уходили актеры и режиссеры, критики писали о недомолвках в труппе, но сейчас противостояние в коллективе дошло до высшей точки – до президента России. Президент театра, народная артистка СССР Татьяна Доронина, видимо, отчаявшись решить эту проблему внутри здания на Камергерском переулке, написала открытое письмо Владимиру Путину, в котором попросила «срочно изгнать торгашей из Театра» - именно так, с большой буквы.
Кого имела в виду Доронина, становится ясно из дальнейшего текста письма. Очевидно, речь о художественном руководителе театра Эдуарде Боякове: «Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя – от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», - написала Доронина в письме, опубликованном в издании «Аргументы недели».
«На сегодня выгнаны талантливые артисты, которые вели репертуар. Сам репертуар почти уничтожен. Уничтожены декорации лучших и любимых зрителями спектаклей. Оставшиеся спектакли фактически уничтожены. Актёры выгнаны из Театра и заменены на бездарей. Труппа «обновилась»: актёры талантливые выгнаны, новые пришедшие играют вне какой-либо школы и несовместимы с “горьковцами”», - написала Доронина.
По ее словам, это лишь часть «наступательных безобразий», которые вот уже третий год именуются почему-то «МХАТ им. Горького». Доронина попросила у Путина срочно назначить нового директора, иначе все «поглотит хулиганский, извращённый, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган».
Поддержала Доронину писатель, критик, драматург Татьяна Москвина. По ее словам, раньше МХАТ имени Чехова был «пусть немодным, но настоящим театром».
«Теперь вместо театра сделался шоурум, мельница хайпа, где, возможно, и попадаются любопытные спектакли, но сам смысл театра утрачен, дух уничтожен и стиль поменялся кардинально. Причём все это происходит в атмосфере беспрерывного скандала, склок с артистами и судопроизводств, которые «доронинские» актёры, как правило, выигрывают. Никаких своих действий Эдуард Бояков с «президентом» Дорониной не согласовывает. Они в принципе не общаются», - заявила Москвина в публикации для издания «Аргументы недели».
Впрочем, поддержку Дорониной высказали не все. Пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина назвала в комментарии для Facebook письмо Путину результатом «манипуляций».
«Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», - написала она в Facebook.
Мусина-Пушкина заявила, что Дорониной выплачивается зарплата из государственного бюджета, хотя она «не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры».
Как бы там ни было, о том, что во МХАТе возможны разногласия, говорила не одна Доронина. Говоря о актеров, пришедших в театр без какой-то школы, она, скорее всего, имела в виду втом числе и приглашение в спектакль МХАТа имени Горького «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина российской телеведущей Ольги Бузовой. Причем стало известно, что за эту роль она получит почти полмиллиона рублей, о чем говорит информация на портале госзакупок. Комментируя этот факт, режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что это может привести к расколу в театре.
«Мне кажется, это какие-то неадекватные деньги, потому что я уверен, что актеры МХАТ имени Горького такие деньги не получают за роль. Тем самым, в моем понимании управления театром, это наносит некий удар по справедливости в театре. Потому что в МХАТ имени Горького есть масса прекрасных актеров. Театр – это очень демократический вид искусства и очень справедливый. Если в театре будет несправедливость, то это раскол театра. Театр – это семья», - отметил он.
Сейчас остается лишь заключить, что, скорее всего, Грымов оказался прав.
Ранее художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков назвал спектакль с участием Бузовой удачным экспериментом.
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