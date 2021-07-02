«Мельница хайпа». «Раскол» МХАТа довел до письма президенту

Кого имела в виду Доронина, становится ясно из дальнейшего текста письма. Очевидно, речь о художественном руководителе театра Эдуарде Боякове: «Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя – от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», - написала Доронина в письме, опубликованном в издании «Аргументы недели».

«На сегодня выгнаны талантливые артисты, которые вели репертуар. Сам репертуар почти уничтожен. Уничтожены декорации лучших и любимых зрителями спектаклей. Оставшиеся спектакли фактически уничтожены. Актёры выгнаны из Театра и заменены на бездарей. Труппа «обновилась»: актёры талантливые выгнаны, новые пришедшие играют вне какой-либо школы и несовместимы с “горьковцами”», - написала Доронина.

По ее словам, это лишь часть «наступательных безобразий», которые вот уже третий год именуются почему-то «МХАТ им. Горького». Доронина попросила у Путина срочно назначить нового директора, иначе все «поглотит хулиганский, извращённый, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган».

Поддержала Доронину писатель, критик, драматург Татьяна Москвина. По ее словам, раньше МХАТ имени Чехова был «пусть немодным, но настоящим театром».