МХАТ объяснил письмо Дорониной к Путину
Президента МХАТ имени Горького Татьяну Доронину, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину, могут использовать в корыстных целях. Такое заявление сделала пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина на своей странице в Facebook.
По ее словам, в театре о письме узнали из публичного пространства и удивлены высказываниями Дорониной.
Пресс-секретарь также отметила, что Доронина давно не появлялась в театре.
Накануне народная артистка Советского Союза Татьяна Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она попросила помочь сохранить театр «МХАТ», для чего потребуется увольнение действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. «Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра», — призвала артистка.
Ранее актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин на пресс-конференции в НСН признался, что не понимает, зачем МХАТ становится «площадкой для экспериментов», приглашая на сцену певицу Ольгу Бузову.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+23 543 / сут.
Умерли
136 тыс.+672 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 928 / сут.
- Три человека пострадали в Нижнем Новгороде при взрыве газа
- МХАТ объяснил письмо Дорониной к Путину
- Россию обвинили в провале Украины на мировом рынке вооружений
- Минпромторг призвал металлургов поделиться кислородом с больницами
- Израиль нанес удары по оружейному цеху ХАМАС
- В России суд впервые изъял у гражданина-банкрота единственное жилье
- «Прогресс» доставил на МКС оборудование для съемки первого фильма в космосе
- Доронина попросила Путина «изгнать торгашей из МХАТа»
- За рубежом могут наладить производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
- Японцы испугались слов Путина об эсминце Defender
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru