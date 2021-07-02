МХАТ объяснил письмо Дорониной к Путину

Президента МХАТ имени Горького Татьяну Доронину, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину, могут использовать в корыстных целях. Такое заявление сделала пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина на своей странице в Facebook.

По ее словам, в театре о письме узнали из публичного пространства и удивлены высказываниями Дорониной.

Пресс-секретарь также отметила, что Доронина давно не появлялась в театре.

«Мороженое со вкусом селедки»: Ларин о Бузовой во МХАТе

Накануне народная артистка Советского Союза Татьяна Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она попросила помочь сохранить театр «МХАТ», для чего потребуется увольнение действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. «Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра», — призвала артистка.

Ранее актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин на пресс-конференции в НСН признался, что не понимает, зачем МХАТ становится «площадкой для экспериментов», приглашая на сцену певицу Ольгу Бузову.

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ФОТО: Википедия // Sintetaza
ТЕГИ:ПутинМХАТ
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