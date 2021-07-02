МХАТ объяснил письмо Дорониной к Путину

Президента МХАТ имени Горького Татьяну Доронину, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину, могут использовать в корыстных целях. Такое заявление сделала пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина на своей странице в Facebook.

По ее словам, в театре о письме узнали из публичного пространства и удивлены высказываниями Дорониной.

Пресс-секретарь также отметила, что Доронина давно не появлялась в театре.