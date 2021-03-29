«Убытки огромные!» Руководитель МХАТА объяснил повышение цен на билеты
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в интервью НСН рассказал, что входит в цену на билет в театр и назвал сумму, которую театр потерял за время пандемии.
Театральные афиши пестрят премьерами после затяжного локдауна. Это время художественные руководители потратили на то, чтобы придумать новые постановки, найти необычные решения для классических пьес, расширить актерские составы и таким образом привлечь зрителя в театр. Одно осталось неизменным: поход в театр – вещь дорогая. Нельзя даже назвать среднюю стоимость билета: все зависит от постановки, ее сценографии, актерского и режиссерского состава. Так, цена билета во МХАТ им Горького начинается с 800 рублей и останавливается на отметке в 12 тысяч, а стоимость одного билета в театр «Наций» на спектакль «Горбачев» составляет 20 тысяч рублей.
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в интервью НСН рассказал, из чего складывается цена на билет с учетом господдержки.
«Мы получаем деньги на зарплату, какую-то часть денег зарплатного фонда мы получаем на коммунальные расходы, а все остальное, включая творческие планы и наши премьеры, мы делаем на то, что мы зарабатываем. Поэтому нет никакого вопроса: должны мы повышать цены или не должны. Конечно, должны. Мы должны повышать цены, и чем больше они будут повышаться, тем, значит, мы нужнее обществу. Это показатель того, что театр нужен, театр радует, театр является важным культурным институтом», - отметил он.
Сфера культурно-массовых мероприятий во время пандемии коронавируса пострадала, наверно, серьезнее всех остальных. Однако, в отличие от концертной индустрии, которая не получила финансовой помощи от государства, театрам помогали рублем.
«Убытки огромные. К счастью министерство сохранило какую-то дотацию, и в этом отношении сумма не уменьшилась, но убытки связаны с тем, что мы не продали те билеты, которые планировали продать. МХАТ им Горького порядка 100 млн рублей потерял за год. Это огромная сумма и, конечно, очень тяжело. Слава богу, что у нас есть попечительский совет, который нам помог», - рассказал Бояков.
Бояков отметил, что сейчас зритель активно ходит в театр. На многие спектакли билеты уже распроданы на пару месяцев вперед. Единственное, чего очень ждут художественные руководители, - отмены всех существующих ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, в связи с которыми заполнять залы сейчас можно только на 50% при соблюдении «шахматной» рассадку зрителей.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что все связанные с COVID-19 ограничения могут быть отменены к концу лета, если к этому моменту 70% взрослого населения России пройдут вакцинацию.
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