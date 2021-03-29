«Убытки огромные!» Руководитель МХАТА объяснил повышение цен на билеты

Театральные афиши пестрят премьерами после затяжного локдауна. Это время художественные руководители потратили на то, чтобы придумать новые постановки, найти необычные решения для классических пьес, расширить актерские составы и таким образом привлечь зрителя в театр. Одно осталось неизменным: поход в театр – вещь дорогая. Нельзя даже назвать среднюю стоимость билета: все зависит от постановки, ее сценографии, актерского и режиссерского состава. Так, цена билета во МХАТ им Горького начинается с 800 рублей и останавливается на отметке в 12 тысяч, а стоимость одного билета в театр «Наций» на спектакль «Горбачев» составляет 20 тысяч рублей.

Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в интервью НСН рассказал, из чего складывается цена на билет с учетом господдержки.

«Мы получаем деньги на зарплату, какую-то часть денег зарплатного фонда мы получаем на коммунальные расходы, а все остальное, включая творческие планы и наши премьеры, мы делаем на то, что мы зарабатываем. Поэтому нет никакого вопроса: должны мы повышать цены или не должны. Конечно, должны. Мы должны повышать цены, и чем больше они будут повышаться, тем, значит, мы нужнее обществу. Это показатель того, что театр нужен, театр радует, театр является важным культурным институтом», - отметил он.