Доронина попросила Путина «изгнать торгашей из МХАТа»

Она попросила помочь сохранить театр «МХАТ», для чего потребуется увольнение действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. «Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра», — призвала артистка, отметив, что худрук «непрофессиональный и бездарный».

Как считает Доронина, если он останется на своем месте, «от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний. ... Все поглотит хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган», — отметила она.

В обращении к главе государства артистка отмечает, что из театра «выгнали» талантливых артистов, а репертуар «МХАТа» вместе с декорациями «почти уничтожен».

В пресс-службе «МХАТ» сообщили, что женщиной управляет «круг лиц в своих корыстных интересах.

Российская телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле МХАТ имени Горького «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина и получит за эту роль почти полмиллиона рублей. Размер гонорара звезды раскрыт в контракте, опубликованном на портале госзакупок. Режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» такому гонорару звезды удивился и заявил, что это может привести к расколу в театре.

