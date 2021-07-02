Доронина попросила Путина «изгнать торгашей из МХАТа»
Народная артистка Советского Союза Татьяна Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину, сообщает РБК.
Она попросила помочь сохранить театр «МХАТ», для чего потребуется увольнение действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. «Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра», — призвала артистка, отметив, что худрук «непрофессиональный и бездарный».
Как считает Доронина, если он останется на своем месте, «от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний. ... Все поглотит хулиганский извращенный пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган», — отметила она.
В обращении к главе государства артистка отмечает, что из театра «выгнали» талантливых артистов, а репертуар «МХАТа» вместе с декорациями «почти уничтожен».
В пресс-службе «МХАТ» сообщили, что женщиной управляет «круг лиц в своих корыстных интересах.
Российская телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле МХАТ имени Горького «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина и получит за эту роль почти полмиллиона рублей. Размер гонорара звезды раскрыт в контракте, опубликованном на портале госзакупок. Режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» такому гонорару звезды удивился и заявил, что это может привести к расколу в театре.
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