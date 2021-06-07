«Неадекватные деньги!» Грымов предрёк «раскол театра» из-за Бузовой

Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов признался, что гонорар Ольги Бузовой превышает обычную зарплату артиста театра, и пообещал, что на свою сцену артистку не пустит.

Российская телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле МХАТ имени Горького «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина и получит за эту роль почти полмиллиона рублей. Размер гонорара звезды раскрыт в контракте, опубликованном на портале госзакупок. Режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» такому гонорару звезды удивился и заявил, что это может привести к расколу в театре.

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«Мне кажется, это какие-то неадекватные деньги, потому что я уверен, что актеры МХАТ имени Горького такие деньги не получают за роль. Тем самым, в моем понимании управления театром, это наносит некий удар по справедливости в театре. Потому что в МХАТ имени Горького есть масса прекрасных актеров. Когда приглашается актриса со стороны без опыта и получает такие деньги, мне кажется, что это несправедливо. У меня в театре «Модерн» играет актриса Лолита Милявская, которая принципиально получает такие же деньги, как получает у нас артист, выходящий на сцену. Это принципиальная позиция. Театр – это очень демократический вид искусства и очень справедливый. Если в театре будет несправедливость, то это раскол театра. Театр – это семья. Поэтому я удивлен, что она получает такие деньги. Я даже сомневаюсь, что это правда», - отметил он.

Грымов также признался, что об актерских способностях Бузовой ничего не знает, но ее в свой театр никогда не пригласит.

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«Я не знаю, какие задачи преследует МХАТ им. Горького вообще, я не очень понимаю концепцию театра, способности Бузовой я не знаю. Я сомневаюсь в ее вокальных способностях, не знаю, как она играет. Я знаю, что она известный человек, но она не входит в категорию моих интересов. Пыль, поднявшаяся до небес, все равно остается пылью. Я прошу извинений перед всеми зрителями театра «Модерн»: в театре «Модерн» Ольги Бузовой никогда не будет, идите во МХАТ имени Горького», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить персонально налоги для таких деятелей, как певица Ольга Бузова и тиктокер Даня Милохин, а средства, вырученные за счёт этого, направить на поддержку бедных. По его словам, такую меру надо распространить на всех «социально безответственных артистов».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Театр МодернЮрий ГрымовМХАТОльга БузоваТеатры
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