«Мороженое со вкусом селедки»: Ларин о Бузовой во МХАТе

Актер Камиль Ларин уверен, что кому-то выступление Бузовой понравилось, как и ей самой.

Актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин на пресс-конференции в НСН признался, что не понимает, зачем МХАТ становится «площадкой для экспериментов», приглашая на сцену певицу Ольгу Бузову.

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«Я считаю, что каждый человек сам распоряжается своей судьбой. Хочет петь – поет, как может, хочет играть – играет, как может. Я думаю, что ей самой это было в кайф, в удовольствие. Сейчас стать популярным можно за секунду, я не могу обсуждать и осуждать. Кому-то нравится творчество Ольги Бузовой, но при чем здесь МХАТ, почему эта площадка используется для экспериментов? Но, думаю, история рассудит. Есть мороженое шоколадное, фисташковое, персиковое, а есть мороженое со вкусом голландской селёдки. Я видел такое в Америке! Кто-то же любит такое. Кому-то нравится рыба, кому-то косточки от рыбы»,- рассказал он.

Ранее Камиль Ларин в пресс-центре НСН заявил, что его страшные сказки несут психотерапевтический эффект.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Ольга БузоваКамиль ЛаринТеатры
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