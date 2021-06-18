Худрук МХАТ признал спектакль с участием Бузовой удачным экспериментом

Ранее стало известно, что российская телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле МХАТ имени Горького «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина и получит за эту роль почти полмиллиона рублей. Размер гонорара звезды раскрыт в контракте, опубликованном на портале госзакупок. Режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» такому гонорару звезды удивился и заявил, что это может привести к расколу в театре.

