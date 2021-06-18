Худрук МХАТ признал спектакль с участием Бузовой удачным экспериментом

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков оценил спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, назвав его удачным экспериментом, сообщает РИА Новости.

Бояков отметил, что зрители аплодировали стоя после каждого спектакля, в театре чувствуют, что эксперимент удался.

Также он подчеркнул, что приглашение медийных личностей – не главная цель театра, но при желании возможно сотрудничество и с другими артистами.

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Ранее стало известно, что российская телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле МХАТ имени Горького «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина и получит за эту роль почти полмиллиона рублей. Размер гонорара звезды раскрыт в контракте, опубликованном на портале госзакупок. Режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» такому гонорару звезды удивился и заявил, что это может привести к расколу в театре.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:МХАТОльга Бузова
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