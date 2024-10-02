«Лунтик против Графа»: Малыши помогли киноиндустрии пережить провальный сентябрь

«ЛУНТИК» ПРОТИВ ГРАФА

Начало учебного года вернуло в города школьников и детсадовцев. Этим попробовали воспользоваться создатели полнометражного мультфильма о «Лунтике», который вышел в кинотеатрах 29 августа. В сентябре картина Константина Бронзита заработала 334 млн рублей (сборы с учетом лета 410 млн рублей), что стало рекордом.

В официальный ТОП-3 также попали французский фильм «Граф Монте-Кристо» (сборы 149 млн рублей) и ужастик «Субстанция» (81 млн рублей) с Деми Мур, рассказывающей историю телеведущей, решившей помолодеть с помощью укола сомнительной жидкостью.

Режиссер мультфильма о Лунтике Константин Бронзит, ранее дважды номинировавшийся на премию «Оскар», обрадовался его хорошему старту и назвал НСН целевую аудиторию картины.

«Фильм явно ждали, на него пошли. Судя по отзывам в интернете, люди довольны, проект всем нравится. Дети и те, кто в своем детстве смотрели Лунтика - это и есть целевая аудитория. По долгу службы отбывать повинность вместе с детьми придут и родители, они удивятся, что им это тоже понравится. Я бы призывал взрослых идти в кинотеатр, даже если у них нет детей. Но насколько они поверят в Лунтика - не знаю», - сказал Бронзит.

Со своей стороны, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев указал НСН на отличия «Лунтика» от «Чебурашки», собравшего в прокате 6,7 млрд рублей.

«Конечно, говорить о том, что "Лунтик" соберет какие-то деньги, сопоставимые с "Чебурашкой", нельзя, потому что "Чебурашка" — это абсолютно универсальный продукт, который понравился и юной детской аудитории, и тинейджерам. У "Лунтика" аудитория очень ограниченная, это самый младший сегмент зрителей — дошкольники и дети младшего школьного возраста. Пойдут в кино на него, конечно, в первую очередь маленькие дети и их родители. То, что студия "Мельница" выпускает полнометражный вариант "Лунтика" — результат той трансформации рынка, которая сейчас в России присутствует. На протяжении очень многих лет об этом даже речи не шло, потому что было огромное количество западного контента. Сейчас этого нет», - посетовал Исаев.

Он также объяснил, почему французский «Граф Монте-Кристо», удостоенный 11-минутных оваций на Каннском кинофестивале, показал относительно скромные результаты в России.

«У романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" было множество экранизаций, у большинства зрителей нет стимула идти и еще раз смотреть очередной подобный фильм. Они и проголосовали рублем в том объеме, в котором мы видим. Даже такие топовые имена французских актеров, как Венсан Кассель могут привлекать аудиторию в скромных величинах. Если и этих имен нет, то говорить не о чем. Фильм "Граф Монте-Кристо" будет в рамках динамики, которую показывают хорошие жанровые, костюмные зарубежные фильмы. Чудес не покажет, если он соберет 150 миллионов по итогу, это будет очень хорошая цифра», - пояснил член совета АВК.