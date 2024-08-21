До «Чебурашки» не дотянет: Основные сборы «Лунтика» придутся на начало сентября

«Конечно, говорить о том, что “Лунтик” соберет какие-то деньги, сопоставимые с “Чебурашкой”, нельзя, потому что “Чебурашка” — это абсолютно универсальный продукт, который понравился и юной детской аудитории, и тинейджерам. Кому-то просто было интересно посмотреть, что же это такое, кто-то пошел на него “от души”, кто-то ходил всей семьей и не по одному разу, поэтому цифры получились такими впечатляющими. Сыграли свою роль и новогодние праздники, и огромный маркетинг, и слаженная работа нескольких команд по продвижению. У “Лунтика” аудитория очень ограниченная, это самый младший сегмент зрителей — дошкольники и дети младшего школьного возраста. Пойдут в кино на него, конечно, в первую очередь маленькие дети и их родители», — сказал Исаев.

По мнению собеседника НСН, основные сборы «Лунтика» придутся на начало учебного года.

«То, что студия “Мельница” наконец-то выпускает полнометражный вариант “Лунтика”, — результат той трансформации рынка, которая сейчас в России присутствует. На протяжении очень многих лет об этом даже речи не шло, потому что было огромное количество западного контента. Сейчас этого нет, возможно, был доработан давно заготовленный черновой вариант сценария, и проект сейчас выйдет на экран. Подобрана совершенно правильная дата для выхода этого проекта — конец летних каникул, когда все возвращаются из отпусков и готовятся к учебному году. Если и не будет потрясающих цифр на первом уикенде с учетом сборов в школу, дети все равно с удовольствием на него пойдут при условии некой заметной рекламы на втором, третьем, четвертом уикенде», — подытожил он.

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 6 млрд рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В 2023 году он стал самым кассовым российским фильмом.

