200 миллионов успеха: В киноиндустрии оценили предстоящие сборы «Аноры» в России
«Анора» - кино не для широкой аудитории, поэтому ждать от него миллиардных сборов не стоит, заявил НСН Роман Исаев.
Фильм Шона Бэйкера «Анора» - нишевое кино, поэтому если он соберет в российском прокате 200-400 миллионов рублей, то это будет большим успехом. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Российская премьера фильма Шона Бэйкера «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля-2024, состоится пятого октября на фестивале «Маяк» в Геленджике. В широкий прокат в России фильм с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым выйдет 17 октября. Говоря о прогнозируемых сборах фильма в РФ, Исаев подчеркнул, что не нужно ориентироваться на цифру в миллиард рублей, так как для зарубежного независимого кино планка успеха измеряется по-другому.
«Соберет ли «Анора» миллиард? Я сомневаюсь. Потому что при всей крутости этого проекта, узнаваемых лицах и при успехе в Каннах - это все равно нишевый проект. Это не развлекательное большое кино для широкого зрителя. Поэтому 200-400 миллионов будет для него очень успешно. Основной западный контент в виде Голливуда ушел, а те независимые фильмы, которые выходят, не очень востребованы среди российских зрителей. Результат фильма меряется не преодолением отметки в миллиард, а в целом интересом зрителей, и если это 700-800 миллионов, то это прекрасно. «Жанна Дюбари» в прошлом году собрала больше 400 миллионов рублей – это огромнейший успех для исторического костюмного фильма, который никогда в жизни при наличии голливудского крупного контента не собрал бы таких денег», - пояснил эксперт.
Ранее Исаев в беседе с НСН рассказал, что конец летних каникул — очень удачное время для выхода полнометражного фильма «Лунтик. Возвращение домой», основной объем сборов придется на начало сентября, когда закончится подготовка к новому учебному году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директор Льва Лещенко опроверг слухи о прекращении выступлений певца
- На атакованном в порту «Кавказ» пароме находилось 30 цистерн с топливом
- Стартовали съемки сериала «Попадос»
- Более 4 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии
- Смирнов: Единовременную выплату получили более 41 тысячи жителей Курской области
- ВСУ атаковали российский порт «Кавказ» в Краснодарском крае
- С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела британского банкира Блумера и его жены
- Во Франции потребовали привлечь Депардье к суду за домогательства
- Десять военкомов-коррупционеров осудили на Украине с 2022 года
- Путин посмертно наградил погибших в Курской области активистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru