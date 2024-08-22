200 миллионов успеха: В киноиндустрии оценили предстоящие сборы «Аноры» в России

«Соберет ли «Анора» миллиард? Я сомневаюсь. Потому что при всей крутости этого проекта, узнаваемых лицах и при успехе в Каннах - это все равно нишевый проект. Это не развлекательное большое кино для широкого зрителя. Поэтому 200-400 миллионов будет для него очень успешно. Основной западный контент в виде Голливуда ушел, а те независимые фильмы, которые выходят, не очень востребованы среди российских зрителей. Результат фильма меряется не преодолением отметки в миллиард, а в целом интересом зрителей, и если это 700-800 миллионов, то это прекрасно. «Жанна Дюбари» в прошлом году собрала больше 400 миллионов рублей – это огромнейший успех для исторического костюмного фильма, который никогда в жизни при наличии голливудского крупного контента не собрал бы таких денег», - пояснил эксперт.

Ранее Исаев в беседе с НСН рассказал, что конец летних каникул — очень удачное время для выхода полнометражного фильма «Лунтик. Возвращение домой», основной объем сборов придется на начало сентября, когда закончится подготовка к новому учебному году.

