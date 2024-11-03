«Ахинея» или правда? Канье Уэст собирается выступить в России
По данным СМИ, концерт американского рэпера может состояться в Санкт-Петербурге.
Проведение возможного концерта американского рэп-исполнителя Канье Уэста в России анонсируют уже давно. И если раньше речь шла о его выступлении в Москве, то теперь СМИ говорят о его концерте в Санкт-Петербурге. Однако до сих пор не понятно, приедет ли Уэст на концерт в Россию. В индустрии объясняют невозможность договориться со звездой санкциями и высоким «ценником» артиста.
ПИТЕР ВМЕСТО МОСКВЫ
Стало известно, что американский рэпер Канье Уэст может выступить в России в ноябре. По данным Telegram-канала «Baza», концерт суперзвезды предположительно пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сообщается, что исполнитель якобы намерен приехать в Россию в середине ноября. При этом билеты на его выступление могут появиться в продаже уже на грядущей неделе.
Известно, что до этого Уэст планировал выступить в Москве на стадионе «Лужники». Однако в ноябре на площадке уже холодно, так как там нет крыши. В связи с этим, сообщила «Baza», с исполнителем согласовали «Газпром Арену». Там есть крыша. При этом, организаторы все равно планируют провести концерт в Москве, но уже весной 2025 года, так как Канье намерен вновь приехать в Россию в мае следующего года, передает канал.
По данным источника, организаторы концерта заявили, что уже нашли деньги, договорились с площадкой и даже перевели представителям рэпера аванс. Его сумма не разглашается, но, согласно информации «Baza», речь может идти о $2 млн. Однако ранее сообщалось, что до этого за выступление Уэст требовал $5 млн.
Отмечается, что организаторы мероприятия также запланировали провести встречу рэпера с поклонниками, по примеру его концертов в Азии. Там Уэст ходил по полю с колосьями, пел и разговаривал с гостями. После приезда Канье, там даже продавали пшеницу, на которой он стоял. Сообщается, что на таких фан-встречах организаторы в России предполагают наличие только сидячих мест.
Между тем, по сообщениям канала, фирма, которая якобы устраивает концерт американского музыканта в России, не очень известна. До этого ее представителей даже обвиняли в махинациях, но летом 2024 года они все-таки смогли привезти известных американских рэперов в Воронеж. Вероятней всего, речь идет о концерте исполнителя из США Conway the Machine, который должен был состояться 5 июля в «Arena Hall».
До этого в СМИ появилась информация о том, что концерт Канье Уэста пройдет в Москве на День города. Известно, что одним из агентств, пытавшихся привезти рэпера в столицу, было «Force Events». Гендиректор этой организации Игорь Логачев в интервью НСН косвенно подтвердил продолжающиеся переговоры с Уэстом.
«Да, мы правда вели переговоры с Канье Уэстом. Для него важна не сумма, для него важен партнер на этой стороне. Он должен понимать, кто ему деньги предлагает. Не в деньгах вопрос. Любой состоятельный человек может предложить Уэсту и 10, и 15 миллионов долларов, но это не значит, что рэпер к нему поедет. Уэст больше ценит отношение. Насчет того, планируется ли выступление артиста в будущем, я, наверное, сохраню интригу пока что, но она будет длиться недолго», - ответил он.
ПРАВДА ИЛИ «АХИНЕЯ»
Слухи о том, что в России должен состояться концерт Канье Уэста, идут с конца мая. Тогда СМИ опубликовали якобы подписанный звездой контракт на проведение июньского концерта в Москве. В интернете даже продавали билеты на «будущее» мероприятие, однако позже выяснилось, что эти страницы фейковые, и их удалили. Выступление музыканта тогда так и не состоялось.
Рэпер действительно прилетал в Москву в июне на несколько дней. Однако исполнитель посетил столицу России для того, чтобы поздравить своего друга российского дизайнера Гошу Рубчинского с юбилеем.
Позже в СМИ появилась информация о том, что концерт Уэста в Москве состоится в сентябре. Однако и это оказалось неправдой. Некоторые СМИ, говоря о невозможности рэпера выступить в России, ссылались на санкции, другие уверяли, что его концерты российским организаторам «не по карману».
Недавно в Сети даже появилась информация о том, что компания PMI якобы предлагала Уэсту за концерт около $4 млн, глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников — $3 млн, агентство жены Владимира Познера — $5 млн. При этом, по данным Telegram-канала «Mash», самое большое предложение на $8 млн якобы сделала «одна из крупнейших промышленных компаний РФ». Сообщалось, что музыкант якобы согласился на гонорар, но позже передумал.
В связи с этим глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в разговоре с НСН назвал такую крупную сумму выдумкой. По его мнению, гонорар в $8 млн не окупить концертом в Москве.
«То, что кто-то предлагает $8 млн, я могу опровергнуть, потому что эта сумма не окупилась бы никоим образом. Это невозможно сделать в наших условиях, на нашем стадионе. Я думаю, что это выдуманная сумма. Привезти таких артистов — это не просто взять и предложить деньги. Деньги — это, конечно, главное, но это вторично. Должны быть люди, которые умеют это делать. Судя по всему, это делает какая-то непрофессиональная компания, которая тоже пытается провести переговоры с Канье Уэстом, и поэтому это звучит как ахинея! Если ведутся переговоры, обычно об этом знают несколько человек. Если об этом знает "Mash", значит ему кто-то сливает информацию, подогревая аудиторию, а это не профессионально. Ни один промоутер, пока не существует контракта, озвучивать переговоры с артистом не будет», - объяснил Финкельштейн.
В свою очередь глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с НСН заметил, что гонорар более $5 млн для артиста — это бессмысленно.
«Если артист способен продать 50 тысяч билетов по пять тысяч рублей, понятно, каким может быть потенциальный валовый сбор. От 30 до 40% из этой суммы — стоимость выступления артиста, гонорар. Это не просто деньги в карман, на подготовку шоу нужны огромные суммы на костюмы, аренду оборудования. Гонорар в $5 млн сегодня готовы предложить не промоутеры, а только тусовочные баснословно богатые нувориши, которым все равно, на что тратить суммы», - рассказал он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Канье Уэст выступил в китайском городе Хайкоу.
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