«Ахинея» или правда? Канье Уэст собирается выступить в России

ПИТЕР ВМЕСТО МОСКВЫ

Стало известно, что американский рэпер Канье Уэст может выступить в России в ноябре. По данным Telegram-канала «Baza», концерт суперзвезды предположительно пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сообщается, что исполнитель якобы намерен приехать в Россию в середине ноября. При этом билеты на его выступление могут появиться в продаже уже на грядущей неделе.

Известно, что до этого Уэст планировал выступить в Москве на стадионе «Лужники». Однако в ноябре на площадке уже холодно, так как там нет крыши. В связи с этим, сообщила «Baza», с исполнителем согласовали «Газпром Арену». Там есть крыша. При этом, организаторы все равно планируют провести концерт в Москве, но уже весной 2025 года, так как Канье намерен вновь приехать в Россию в мае следующего года, передает канал.

По данным источника, организаторы концерта заявили, что уже нашли деньги, договорились с площадкой и даже перевели представителям рэпера аванс. Его сумма не разглашается, но, согласно информации «Baza», речь может идти о $2 млн. Однако ранее сообщалось, что до этого за выступление Уэст требовал $5 млн.