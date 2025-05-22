«Без звездных капризов»: Организаторы концерта Tyga в Москве раскрыли его райдер

Организаторы концерта Tyga в Москве готовят для артиста «небольшое приветствие с национальным колоритом», которое его приятно удивит.

Американский рэпер Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) оказался для организаторов очень комфортным артистом и не стал демонстрировать «звездные капризы», заявила в эфире НСН директор по развитию Simba Production Алена Лунина.

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Tyga выступит в столичной «ЦСКА Арене» 31 мая. Рэпер является номинантом престижных премий «Грэмми» и World Music Awards. Самый его продаваемый альбом - The Gold Album: 18th Dynasty (2015) - продюсировал известный Канье Уэст. В качестве специальных гостей на концерте Tyga выступят российские рэперы Macan (Андрей Косолапов), а также участник популярных хип-хоп фестивалей Jakone (Арам Байталов). Лунина отметила, сам Tyga сам был заинтересован в выступлении в России.

«Особых сложностей при переговоров с артистом не было. У Tyga действительно очень плотный график, но у него давно была заинтересованность в российской аудитории. Он понимает, что у него здесь много поклонников, и давно хотел выступить в Москве. Мы просто нашли подходящее «окно» и сделали все, чтобы организовать его визит в лучшие сроки», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, рэпер оказался для организаторов очень комфортным артистом и не стал демонстрировать «звездные капризы».

«Tyga оказался очень комфортным артистом с точки зрения организации. У него нет завышенных требований - все довольно скромно и разумно. Конечно, базовые меры безопасности предусмотрены, как и для любого артиста его уровня. Но никакой сверхроскоши или «звездных капризов» - наоборот, он оказался очень простым и открытым в общении. Никаких экстравагантных пожеланий у артиста нет и в бытовом райдере. Он абсолютно стандартный: еда, напитки, удобная гримерка. Но мы от себя готовим для него небольшое приветствие с национальным колоритом - хотим приятно удивить. Пока не будем раскрывать все детали, но уверены, что ему это запомнится», - заключила Лунина.

В 2025 году в Россию очень активно начали приезжать популярные во всем мире рэперы. В конце февраля в столице выступил DaBaby. Уже 31 мая Россию посетит Tyga, 14 июня - Offset, а в августе - настоящая легенда рэп-индустрии Akon.

Сам Tyga в прошлом году выступал на фестивале Park Live в Казахстане. Помимо рэпера там были Скриптонит, The Kooks и Die Antwoord. Известно, что также были приглашены Editors и Placebo, однако они отказались от своего участия в фестивале после шквала критики от фанатов, которые посчитали участие группы в «пророссийском» фестивале неэтичным.

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ФОТО: ТАСС
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