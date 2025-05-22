«Без звездных капризов»: Организаторы концерта Tyga в Москве раскрыли его райдер

По ее словам, рэпер оказался для организаторов очень комфортным артистом и не стал демонстрировать «звездные капризы».

«Tyga оказался очень комфортным артистом с точки зрения организации. У него нет завышенных требований - все довольно скромно и разумно. Конечно, базовые меры безопасности предусмотрены, как и для любого артиста его уровня. Но никакой сверхроскоши или «звездных капризов» - наоборот, он оказался очень простым и открытым в общении. Никаких экстравагантных пожеланий у артиста нет и в бытовом райдере. Он абсолютно стандартный: еда, напитки, удобная гримерка. Но мы от себя готовим для него небольшое приветствие с национальным колоритом - хотим приятно удивить. Пока не будем раскрывать все детали, но уверены, что ему это запомнится», - заключила Лунина.



В 2025 году в Россию очень активно начали приезжать популярные во всем мире рэперы. В конце февраля в столице выступил DaBaby. Уже 31 мая Россию посетит Tyga, 14 июня - Offset, а в августе - настоящая легенда рэп-индустрии Akon.

Сам Tyga в прошлом году выступал на фестивале Park Live в Казахстане. Помимо рэпера там были Скриптонит, The Kooks и Die Antwoord. Известно, что также были приглашены Editors и Placebo, однако они отказались от своего участия в фестивале после шквала критики от фанатов, которые посчитали участие группы в «пророссийском» фестивале неэтичным.

