Со своей стороны, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не подтвердил НСН официальный характер реставрации.

В середине апреля поклонники скончавшегося в Таиланде рэпера Паши Техника нарисовали на стене памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя в Москве большое граффити со словом «Техник». Фанаты Цоя возмутились и нанесли сверху надпись «Цой жив, Техник мертв». Вскоре произошел новый инцидент, когда на стене Цоя появилась надпись «Мрачные щи». После этих инцидентов Роман Яковлев перекрашивал стену Цоя, возвращая ей прежний вид, напоминает «Радиоточка НСН».

