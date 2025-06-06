«Рисунки осыпаются!»: Защитник стены Цоя от Техника подтвердил ее реставрацию
Стена уже не способна держать рисунки, а старые портреты Цоя испорчены, сказал в эфире НСН Роман Яковлев, ответив, что товарищи сообщили ему о реставрации.
Стена Виктора Цоя на Арбате нуждается в реставрации, потому что портретам артиста нанесен непоправимый ущерб, подтвердил в интервью НСН художник Роман Яковлев, являющийся основателем «Тайного общества художников».
Яковлев ранее защищал стену Цоя от вандализма со стороны фанатов рэпера Паши Техника и группы «Мрачные щи». 6 июня стало известно, что легендарную стену закрашивают, объясняя это реставрацией. Художник сказал, что в курсе происходящего, пообещав не вмешиваться в ситуацию.
«Я в курсе, мне сообщили товарищи, что сейчас происходит реставрация стены Цоя. В каком виде это происходит, детали мне неизвестны. При этом мне как художнику не поступало приглашений принять участие в реставрации и восстановить портрет. Моя организация занимается борьбой против покушений на исторические и культурные места, памятники, их защитой. Если это делает арбатское территориальное управление, я никаких действий предпринимать не буду», - отметил Яковлев.
При этом он подтвердил, что стена Цоя нуждается в реставрации.
«Стена действительно требует реставрации, потому что шпаклевка уже не способна держать рисунки. Те, кто пытался восстанавливать портрет, подтвердили, что есть сложности. Портретам Цоя, которые давно были написаны, нанесен непоправимый ущерб», - подчеркнул собеседник НСН.
Со своей стороны, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не подтвердил НСН официальный характер реставрации.
В середине апреля поклонники скончавшегося в Таиланде рэпера Паши Техника нарисовали на стене памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя в Москве большое граффити со словом «Техник». Фанаты Цоя возмутились и нанесли сверху надпись «Цой жив, Техник мертв». Вскоре произошел новый инцидент, когда на стене Цоя появилась надпись «Мрачные щи». После этих инцидентов Роман Яковлев перекрашивал стену Цоя, возвращая ей прежний вид, напоминает «Радиоточка НСН».
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