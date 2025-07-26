За гитарами необходимо ухаживать и поддерживать их в хорошем состоянии, иначе они могут «обидеться», как девушки, рассказал основатель и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в пресс-центре НСН.

В кинопарке «Москино» стартовал музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», на котором в течение двух дней, 26 и 27 июля, выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Хедлайнер первого дня — группа «Чайф». Ее вокалист рассказал о своей коллекции инструментов и сравнил их с женщинами.