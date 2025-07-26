Лидер «Чайф» Шахрин сравнил гитары с женщинами
Гитары могут обидеться, если долго на них не играть, в этом они похожи на женщин, заявил в пресс-центре НСН Владимир Шахрин.
За гитарами необходимо ухаживать и поддерживать их в хорошем состоянии, иначе они могут «обидеться», как девушки, рассказал основатель и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в пресс-центре НСН.
В кинопарке «Москино» стартовал музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», на котором в течение двух дней, 26 и 27 июля, выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Хедлайнер первого дня — группа «Чайф». Ее вокалист рассказал о своей коллекции инструментов и сравнил их с женщинами.
«На данный момент у меня много гитар, но мне столько не нужно, хватило бы и двух. В моей коллекции есть две дореволюционные семиструнные гитары, у них особый звук, который мог перешибать цыганские хоры. Недавно мне привез друг из-под Луганска особый инструмент — банджолину, смесь банджо и мандалины, ей точно есть 100 лет. Еще у меня есть гитара с 1990-х годов, которой уже лет 35. Я стараюсь держать гитары в хорошем состоянии, играть, менять их. Они как девушки — их надо выгуливать, а если они долго в кофре, то плохо, ты их больше не любишь», — отметил он.
Ранее лидер группы RADIO TAPOK Олег Абрамов признался в пресс-центре НСН в использовании нейросетей в работе над новым альбомом.
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