Название фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» отражает универсальность мероприятия и объединяет исполнителей, рассказала генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева в пресс-центре НСН.

Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» проходит в эти дни в кинопарке «Москино». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Киселева отметила, что это происходит в традиционном формате событий «НАШЕго Радио».