Гендиректор «Мультимедиа холдинга» раскрыла секрет названия фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ»
Название родилось само собой после того, как стал ясен формат музыкального мероприятия, заявила в пресс-центре НСН Евгения Киселева.
Название фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» отражает универсальность мероприятия и объединяет исполнителей, рассказала генеральный директор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева в пресс-центре НСН.
Музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» проходит в эти дни в кинопарке «Москино». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Киселева отметила, что это происходит в традиционном формате событий «НАШЕго Радио».
«Все очень просто — “НАШИ” в названии — это формат “НАШЕго Радио”, наших артистов, а “В ГОРОДЕ” потому что это формат городского фестиваля. Когда мы поняли, что хотим что-то еще делать и проводить, кроме “НАШЕСТВИЯ”, то название сразу же сложилось само по себе: наши исполнители в каком-то городе. Это подойдет не только к Москве, даже к киногороду, где мы проводим фестиваль сегодня», — подчеркнула она.
Ранее вокалист группы Casual Алексей Яшин восхитился в пресс-центре НСН атмосферой фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ».
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