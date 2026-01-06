Группа «Бонд с кнопкой» нацелилась на стадионный концерт в 2026 году

Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин заявил НСН, что он уже очень нервничает из-за будущего концерта на «ВТБ Арене», который запланирован на осень 2026 года.

Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в эфире НСН поздравил россиян с наступившим 2026 годом, рассказав, что хотел бы, чтобы его творчество было им полезным.

ИИ, сертификация и фолк: Как 2025 год изменил музыкальную индустрию в России
«В 2026 году желаю из тривиального, что обычно желают: здоровья, счастья и добра. Из нетривиального хочу пожелать увидеть нечто прекрасное, чтобы оно как-то отразилось в вас. В наступающем году очень хочется быть полезным, чтобы наша группа была нужна и полезна какому-то количеству людей. Одно из самых важных событий в наступающем году — осенний концерт на столичной «ВТБ Арене». Я уже сейчас очень сильно нервничаю. Хотел бы, чтобы все желающие смогли прийти на концерт, а мы чтобы его красиво отыграли», — отметил музыкант.

Группа «Бонд с кнопкой» родом из башкирского города Нефтекамск. Золотухин создал коллектив в 2017 году. Стриминги называют группу одной из самых ярких звезд на современном российском музыкальном небосводе. Композиция «Кухни» покорила чарты, собрала миллионы прослушиваний, а сами артисты теперь выступают с масштабными шоу, где к основному составу присоединяется хор. К слову, согласно страничке коллектива в «Яндекс Музыке», за последний месяц треки «Бонда» послушали почти пять миллионов человек.

Ранее Илья Золотухин в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что не хотел бы записывать фиты ради фитов, поскольку в этом «нет творческого смысла», однако не отказался бы от коллаборации ради забавы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин / Артем Карпухин
ТЕГИ:КонцертМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры