Помощь в оптимизации: Почему компании обучают сотрудников работе с ИИ
Развитие искусственного интеллекта не приведет к перенасыщению рынка в ближайшие годы, заверила НСН Мария Митронова.
Искусственный интеллект (ИИ) не заменит человека, но многие компании заинтересованы в применении этого инструмента для оптимизации бизнес-процессов, заявил в пресс-центре НСН основатель и генеральный директор рекрутингового агентства Мария Митронова.
«ИИ только помогает. Он никогда не заменит человека, это просто те удобные инструменты, которыми должен владеть человек, чтобы в дальнейшем развиваться. Сейчас в вилку по сокращению попадет много людей, которые не умеют работать с ИИ. Многие компании говорят, что обучают сотрудников, чтобы оптимизировать бизнес-направления. Эти инструменты будут развиваться, но не думаю, что в ближайшие годы рынок будет перенасыщен. Объем входа очень маленький, а объем рынка очень большой», - уточнила она.
Ранее вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что сегодня миллионы россиян используют сервисы, связанные с искусственным интеллектом, напоминает «Радиоточка НСН».
