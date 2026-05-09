Хор разместил видеозапись, на которой видно, как актёр с улыбкой слушает русские народные песни в исполнении коллектива. По информации представителей «Толоки», Дефо ознакомился с российским перформансом, а затем артисты специально для него исполнили песню «Коробочку».



В своём посте ансамбль отметил: радость вызывает тот факт, что русская песня пробуждает тёплые эмоции у представителей других культур, и выразил уверенность в том, что она достойна мирового признания.



Власти Евросоюза ранее предупреждали Италию о том, что участие России в Венецианской биеннале может расцениваться как нарушение европейских санкций, и требовали от Рима разъяснений. Еврокомиссия уже отозвала у организаторов выставки грант в размере 2 миллионов евро из‑за приглашения российских участников.



Российский павильон вернулся на биеннале впервые с 2022 года: он работал в рамках превью мероприятия с 5 по 8 мая, но был открыт только для журналистов и экспертов, а не для широкой публики, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее политолог Марк Бернардини рассказал НСН, что ни Еврокомиссия, ни правительство Италии не могут закрыть российский вестибюль на Венецианской биеннале, но угрозы от ЕС заставят сопротивляться даже тех итальянцев, кто поддерживает Украину.

