Актер Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале
Голливудский актёр Уиллем Дефо побывал в российском павильоне на Венецианской биеннале, сообщил ансамбль «Толока» в своём Telegram‑канале.
Хор разместил видеозапись, на которой видно, как актёр с улыбкой слушает русские народные песни в исполнении коллектива. По информации представителей «Толоки», Дефо ознакомился с российским перформансом, а затем артисты специально для него исполнили песню «Коробочку».
В своём посте ансамбль отметил: радость вызывает тот факт, что русская песня пробуждает тёплые эмоции у представителей других культур, и выразил уверенность в том, что она достойна мирового признания.
Власти Евросоюза ранее предупреждали Италию о том, что участие России в Венецианской биеннале может расцениваться как нарушение европейских санкций, и требовали от Рима разъяснений. Еврокомиссия уже отозвала у организаторов выставки грант в размере 2 миллионов евро из‑за приглашения российских участников.
Российский павильон вернулся на биеннале впервые с 2022 года: он работал в рамках превью мероприятия с 5 по 8 мая, но был открыт только для журналистов и экспертов, а не для широкой публики, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее политолог Марк Бернардини рассказал НСН, что ни Еврокомиссия, ни правительство Италии не могут закрыть российский вестибюль на Венецианской биеннале, но угрозы от ЕС заставят сопротивляться даже тех итальянцев, кто поддерживает Украину.
Горячие новости
- Актер Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале
- СМИ: ВСУ пытались прорваться в тыл ВС РФ во время объявленного Киевом перемирия
- Петер Мадьяр официально стал новым премьером Венгрии во время церемонии
- Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Долиной
- Дмитриев заявил, что Обама в панике пытается выйти из тени
- Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» показали на параде в Москве
- «День Победы», «Катюша», «Смуглянка»: Знаменитости назвали любимые военные песни
- Лихачев рассказал об альтернативе сотрудничеству «Росатома» с Siemens
- Два новых случая заражения хантавирусом зафиксированы в Испании
- Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным