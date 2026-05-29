Ответ - на ладони: Как составить полезный рацион питания

Ольга Гредусова раскрыла НСН, что объем ладони, свой для мужчины, и свой - для женщины, поможет положить на тарелку правильное и необходимое количество здоровой еды.

Чтобы раз и навсегда запомнить, как должен выглядеть прием пищи, сколько должно быть овощей, белка и углеводов, достаточно запомнить «правило ладони» и гарвардской тарелки. Об этом в пресс-центре НСН рассказала эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова.

«С точки зрения питания мы говорим, конечно, о подготовке пары, а не только женщины. Ультрапастеризованные продукты и трансжиры влияют как на качество спермы, так и на качество яйцеклеток. Есть правило гарвардской тарелки, которое очень легко запомнить. Для удобства надо посмотреть на нашу ладонь. Ее объем это количество овощей, которое должно быть на нашей тарелке, это зелень. Дальше есть площадь вашего кулака – это углеводы, рис, киноа, гречка. Также объем вашей ладони или кулака – это белок. То есть мясо, рыба, птица. И большой палец – это тот объем жиров, который нам необходим. Это примерно чайная ложка. Это может быть столовая ложка оливкового масла, если нет диабета. Эта схема питания подходит и для мужчин, и для женщин», - рассказала она.

Ранее Гредусова в пресс-центре НСН рассказала, что предотвратить бесплодие поможет только комплексная система: сон, питание, методы расслабления тела и физические нагрузки и только после этого можно восполнять витаминный дефицит.

ФОТО: РИА Новости
