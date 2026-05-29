«С точки зрения питания мы говорим, конечно, о подготовке пары, а не только женщины. Ультрапастеризованные продукты и трансжиры влияют как на качество спермы, так и на качество яйцеклеток. Есть правило гарвардской тарелки, которое очень легко запомнить. Для удобства надо посмотреть на нашу ладонь. Ее объем – это количество овощей, которое должно быть на нашей тарелке, это зелень. Дальше есть площадь вашего кулака – это углеводы, рис, киноа, гречка. Также объем вашей ладони или кулака – это белок. То есть мясо, рыба, птица. И большой палец – это тот объем жиров, который нам необходим. Это примерно чайная ложка. Это может быть столовая ложка оливкового масла, если нет диабета. Эта схема питания подходит и для мужчин, и для женщин», - рассказала она.

Ранее Гредусова в пресс-центре НСН рассказала, что предотвратить бесплодие поможет только комплексная система: сон, питание, методы расслабления тела и физические нагрузки и только после этого можно восполнять витаминный дефицит.

