Ответ - на ладони: Как составить полезный рацион питания
Ольга Гредусова раскрыла НСН, что объем ладони, свой для мужчины, и свой - для женщины, поможет положить на тарелку правильное и необходимое количество здоровой еды.
Чтобы раз и навсегда запомнить, как должен выглядеть прием пищи, сколько должно быть овощей, белка и углеводов, достаточно запомнить «правило ладони» и гарвардской тарелки. Об этом в пресс-центре НСН рассказала эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова.
«С точки зрения питания мы говорим, конечно, о подготовке пары, а не только женщины. Ультрапастеризованные продукты и трансжиры влияют как на качество спермы, так и на качество яйцеклеток. Есть правило гарвардской тарелки, которое очень легко запомнить. Для удобства надо посмотреть на нашу ладонь. Ее объем – это количество овощей, которое должно быть на нашей тарелке, это зелень. Дальше есть площадь вашего кулака – это углеводы, рис, киноа, гречка. Также объем вашей ладони или кулака – это белок. То есть мясо, рыба, птица. И большой палец – это тот объем жиров, который нам необходим. Это примерно чайная ложка. Это может быть столовая ложка оливкового масла, если нет диабета. Эта схема питания подходит и для мужчин, и для женщин», - рассказала она.
Ранее Гредусова в пресс-центре НСН рассказала, что предотвратить бесплодие поможет только комплексная система: сон, питание, методы расслабления тела и физические нагрузки и только после этого можно восполнять витаминный дефицит.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пенсионеры следующие: Почему компании заинтересованы в кадрах старше 40 лет
- Гинеколог раскрыла, как вылечить бесплодие
- Детям старше 10 лет разрешат с 1 июня ездить на поездах без сопровождения
- Депутат Бессараб выступила против работы детей с 12 лет
- Ответ - на ладони: Как составить полезный рацион питания
- Продажа воздуха: Почему зумеры отказываются от офисов в пользу заводов
- Росконгресс назвал самые влиятельные печатные СМИ
- Карпин объяснил поражение сборной России в матче с Египтом
- Писательницу Эльвиру Барякину признали иноагентом
- Искра от слов? Разговор по телефону на АЗС сочли безопасным