Продажа воздуха: Почему зумеры отказываются от офисов в пользу заводов
Большинство молодых людей до 29 лет рассчитывают на доход выше 100 тысяч рублей в месяц, заявили эксперты в эфире НСН.
Молодые люди сегодня не готовы просто так сидеть в офисе, им важна самореализация и высокий доход, поэтому они рассматривают для себя рабочие профессии, заявил НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Российская молодежь охладела к офису и выбирает рабочие специальности, сообщили в РИА Новости. Число желающих работать упаковщиками, грузчиками и водителями в возрасте 19-30 лет продолжает расти, а количество резюме по таким направлениям за три года выросло в несколько раз. Ветерков подтвердил эту информацию.
«Рост интереса к рабочим специальностям обусловлен сочетанием объективных экономических факторов и сменой ценностных ориентиров. Во-первых, это зарплатный фактор. Заработные платы квалифицированных рабочих на многих позициях достигли и превысили доходы офисных сотрудников начального и среднего звена. Исследования сервиса Работа.ру показывают, что 86% молодых людей до 29 лет рассчитывают на доход выше 100 тыс. рублей в месяц — и на рынке труда они находят такие предложения, выбирая не офисную «перспективу», а конкретную зарплату здесь и сейчас», - рассказал он.
Более того, молодежи гораздо важнее видеть конечный результат, а не просто сидеть в офисе.
«Во-вторых, «зумеры» — поколение, крайне чувствительное к психологическому дискомфорту и выгоранию. Офисная работа с размытыми KPI, бесконечными совещаниями и риском, что нейросеть сделает их работу, воспринимается как «продажа воздуха». Рабочие профессии предлагают прозрачные задачи: «выточил деталь — результат есть». Кроме того, 74% молодых россиян предпочитают гибридный или удаленный формат, тогда как классический офис «с 9 до 5» воспринимается ими как бессмысленная трата времени», - отметил он.
При этом работодателям необходимо менять подход, если они хотят удержать молодежь, добавил Ветерков.
«Говорить о том, что офис умер, преждевременно. Он становится местом для более взрослых, опытных сотрудников (30+), которые занимаются стратегическими задачами, управлением и сложной аналитикой. Работодателям, чтобы удержать молодые кадры в офисе, жизненно необходимо менять подход: внедрять гибридные графики, делегировать реальную ответственность и предлагать доход, сопоставимый с тем, который можно получить, работая руками», - подчеркнул он.
Со своей стороны, президент и основатель портала SuperJob Алексей Захаров отметил, что и на работу в офисе есть спрос.
«Я не могу с этим согласиться, кому-то нравится работать в офисе, кому-то за рулем, кто-то идет за штурвал комбайна. Все очень индивидуально, зависит от человека. На вахте в минус 40 можно работать, а можно в теплом московском офисе с печеньками и капучино. При этом в офисе могут платить меньше, а могут и больше, если человек разработчик, например», - добавил он.
Зумеры усугубляют дефицит кадров из-за любви к собственному бизнесу, но это позволяет молодым людям развиваться в разных сферах, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
