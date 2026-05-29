«Рост интереса к рабочим специальностям обусловлен сочетанием объективных экономических факторов и сменой ценностных ориентиров. Во-первых, это зарплатный фактор. Заработные платы квалифицированных рабочих на многих позициях достигли и превысили доходы офисных сотрудников начального и среднего звена. Исследования сервиса Работа.ру показывают, что 86% молодых людей до 29 лет рассчитывают на доход выше 100 тыс. рублей в месяц — и на рынке труда они находят такие предложения, выбирая не офисную «перспективу», а конкретную зарплату здесь и сейчас», - рассказал он.

Более того, молодежи гораздо важнее видеть конечный результат, а не просто сидеть в офисе.

«Во-вторых, «зумеры» — поколение, крайне чувствительное к психологическому дискомфорту и выгоранию. Офисная работа с размытыми KPI, бесконечными совещаниями и риском, что нейросеть сделает их работу, воспринимается как «продажа воздуха». Рабочие профессии предлагают прозрачные задачи: «выточил деталь — результат есть». Кроме того, 74% молодых россиян предпочитают гибридный или удаленный формат, тогда как классический офис «с 9 до 5» воспринимается ими как бессмысленная трата времени», - отметил он.

При этом работодателям необходимо менять подход, если они хотят удержать молодежь, добавил Ветерков.

«Говорить о том, что офис умер, преждевременно. Он становится местом для более взрослых, опытных сотрудников (30+), которые занимаются стратегическими задачами, управлением и сложной аналитикой. Работодателям, чтобы удержать молодые кадры в офисе, жизненно необходимо менять подход: внедрять гибридные графики, делегировать реальную ответственность и предлагать доход, сопоставимый с тем, который можно получить, работая руками», - подчеркнул он.

Со своей стороны, президент и основатель портала SuperJob Алексей Захаров отметил, что и на работу в офисе есть спрос.

«Я не могу с этим согласиться, кому-то нравится работать в офисе, кому-то за рулем, кто-то идет за штурвал комбайна. Все очень индивидуально, зависит от человека. На вахте в минус 40 можно работать, а можно в теплом московском офисе с печеньками и капучино. При этом в офисе могут платить меньше, а могут и больше, если человек разработчик, например», - добавил он.

Зумеры усугубляют дефицит кадров из-за любви к собственному бизнесу, но это позволяет молодым людям развиваться в разных сферах, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

