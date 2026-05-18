«Мы в отчаянии!»: Блогеры рассказали, что ждут от VK Видео
Пользователям платформы не хватает удобства и скорости загрузки видео, заявила НСН президент ассоциации блогеров Ольга Берек.
Блогеры ждут после обновления VK Видео, что платформа станет более простая и удобная, а время загрузки сториз значительно сократится, заявила НСН президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.
VK Видео готовит крупное обновление платформы, в котором намерена обновить интерфейс, сделать ИИ-поиск и более глубокую персонализацию контента. Об этом компания рассказала на «Партнёрском дне VK Видео». Старший вице-президент VK по медиастратегии и развитию сервисов Степан Ковальчук заявил, что поставил команде KPI: «сделать принципиально новые оригинальные фичи, которые потом скопирует YouTube».
«Блогеры, безусловно, рады обновлению интерфейса VK, но хотелось бы помимо обновления значительного его упрощения. Количество кнопок, которые нужно нажать, чтобы получить тот или иной контент, приводит в отчаяние даже блогера, не то что пользователя. Кроме того, не каждый блогер хочет превращаться в сообщество, а хочет оставаться личностью. Почему история продвижения личных страниц обошла блогеров стороной? У блогеров есть четкая самоидентификация. Каждый человек — это личность, а не сообщество», - заявила Берек.
Помимо этого, подчеркнула собеседница НСН, блогерам приходится тратить слишком много времени на загрузку даже коротких видео.
«Время загрузки любого контента в VK - сториз или клип - превосходит все возможные и невозможные пределы. Я, например, загружала 12 сториз порядка четырех часов. В любых других сетях это происходит обычно в течение минуты. Если говорить про длинное видео (более десяти минут), то загрузка заняла у меня порядка двух часов. Кажется несоизмеримым время, которое мы тратим на создание контента и на его выкладку», - добавила президент ассоциации.
Ранее Ольга Берек рассказала НСН, что первенство VK Видео по охватам не означает, что люди выбирают его как видеохостинг №1, просто платформа грамотно встроена во всю экосистему VK, и часто просмотры там неосознанные.
