Блогеры ждут после обновления VK Видео, что платформа станет более простая и удобная, а время загрузки сториз значительно сократится, заявила НСН президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.

VK Видео готовит крупное обновление платформы, в котором намерена обновить интерфейс, сделать ИИ-поиск и более глубокую персонализацию контента. Об этом компания рассказала на «Партнёрском дне VK Видео». Старший вице-президент VK по медиастратегии и развитию сервисов Степан Ковальчук заявил, что поставил команде KPI: «сделать принципиально новые оригинальные фичи, которые потом скопирует YouTube».

«Блогеры, безусловно, рады обновлению интерфейса VK, но хотелось бы помимо обновления значительного его упрощения. Количество кнопок, которые нужно нажать, чтобы получить тот или иной контент, приводит в отчаяние даже блогера, не то что пользователя. Кроме того, не каждый блогер хочет превращаться в сообщество, а хочет оставаться личностью. Почему история продвижения личных страниц обошла блогеров стороной? У блогеров есть четкая самоидентификация. Каждый человек — это личность, а не сообщество», - заявила Берек.