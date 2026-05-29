Лидеры РФ, Казахстана, Беларусии и Киргизии приняли заявление по Армении
Подготовка Армении к вступлению в Евросоюз (ЕС) несёт «серьёзные риски для экономической безопасности» стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщает Кремль, об этом говорится в совместном заявлении лидеров России, Казахстана, Беларусии и Киргизии.
Отмечается, что в этой связи в Армении должен быть проведён соответствующий референдум.
«Разделяем позицию о необходимости проведения... в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС», - сказано в заявлении.
Кроме того, участники ЕАЭС ожидают, что к декабрю будет представлен доклад о возможных последствиях для Еревана в случае приостановления его участия в объединении.
Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что вопрос членства Армении либо в ЕС, либо в ЕАЭС, будет решать народ республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
