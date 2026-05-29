Писательницу Эльвиру Барякину признали иноагентом

Также в перечень иноагентов внесли политолога Андрея Никулина и активистку Инну Курочкину.

В ведомстве пояснили, что указанные лица распространяли недостоверную информацию о политике и действиях властей России. Кроме того, они принимали участие в распространении материалов других иноагентов и выступали против проведения СВО.

Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста и правозащитника Станислава Дмитриевского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

