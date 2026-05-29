Писательницу Эльвиру Барякину признали иноагентом
Министерство юстиции РФ включило в список иноагентов писательницу и историка Эльвиру Барякину. Об этом сообщает Ura.ru.
Также в перечень иноагентов внесли политолога Андрея Никулина и активистку Инну Курочкину.
В ведомстве пояснили, что указанные лица распространяли недостоверную информацию о политике и действиях властей России. Кроме того, они принимали участие в распространении материалов других иноагентов и выступали против проведения СВО.
Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста и правозащитника Станислава Дмитриевского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Молодежь может работать: Как привлечь зумеров в офис
- Пенсионеры следующие: Почему компании заинтересованы в кадрах старше 40 лет
- Гинеколог раскрыла, как вылечить бесплодие
- Детям старше 10 лет разрешат с 1 июня ездить на поездах без сопровождения
- Депутат Бессараб выступила против работы детей с 12 лет
- Ответ - на ладони: Как составить полезный рацион питания
- Продажа воздуха: Почему зумеры отказываются от офисов в пользу заводов
- Росконгресс назвал самые влиятельные печатные СМИ
- Карпин объяснил поражение сборной России в матче с Египтом
- Писательницу Эльвиру Барякину признали иноагентом