«Я консерватор в этом вопросе и категорически против. Но мы достигли консенсуса – разрешить детям работать в выходные дни, но только по предложению официальных органов центра занятости или в молодежной организации. Например, на период проведения фестивалей. Сегодня можно трудиться самым маленьким до 14 лет, если труд творческий: кино, театр, телевидение, музыкальные программы. С разрешения родителей ребенок может трудиться в творческой сфере. С 14 лет возможна ограниченная занятость только с разрешения одного из родителей и до 4 часов в день во внеучебное время. Если ребенок учится, то по 2,5 часа в день, не более 21 часа в неделю. С 15 лет ребенок может принимать решения самостоятельно, но по часа также», - отметила она.

По ее словам, регионы выделяют заметные средства на трудоустройство подростков.

«С 16 лет можно работать без разрешения родителей до 7 часов в день, не более 35 часов в неделю. Но труд только легкий. Есть запрос на привлечение к вредным, опасным, подземным работам. Запрет на работу, где ребенку может быть причинен вред здоровью или нравственному развитию. Никаких баров, ресторанов, мест, где продается алкоголь или табак, товары 18+. Трудоустроить подростка сложно, работодатель не очень хочет его принимать. Это куча отчетов, контрольно-надзорные органы, которые будут стоять над душой. Ребенок хочет получить деньги при сокращенном рабочем дне. Регионы выделяют средства, чтобы оплатить ребенку зарплату хотя бы в размере минимальной оплаты труда. Это дает возможность правильного первого рабочего места. Что касается 12 летних, во времена царской России было фабричное уложение, можно было трудиться с 11 лет по 11 часов. Я считаю, что Россия современная уже прошла этот период. Ни в коем случае», - подчеркнула Бессараб.

Ранее детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет, поскольку именно в этом возрасте у большинства подростков появляется желание работать летом, напоминает «Радиоточка НСН».

