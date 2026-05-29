Искра от слов? Разговор по телефону на АЗС сочли безопасным
Илья Корнейчук заявил НСН, что на заправках небезопасно только курить.
Разговор по мобильному телефону на заправке не может привести к образованию искры и стать причиной пожара, заявил НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
Разговор на АЗС по телефону вне салона автомобиля с 1 июня может грозить автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки на заправочной станции. Об этом ТАСС сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева. По ее словам, это может быть опасно, потому что это опасно из-за случайной искры. Позднее МЧС России опровергло информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Корнейчук назвал новость о возможном запрете странной.
«Я не знаю ни одного случая, когда от телефона были какие-то проблемы на АЗС. В грозу, например, и зонтом лучше не пользоваться, зонт в этом смысле даже опаснее телефона. Зонт – это по факту кусочек металлической части, которая еще и возвышается над вами. Вы можете притянуть к себе заряд, в мобильных телефонах есть электронные компоненты, но на заправке козырек всегда выше, чем ваш телефон. Очень странно подобное запрещать, потому что у многих есть карты лояльности в телефоне, которыми человек пользуется на заправках. Я не могу сказать, что даже старые телефоны представляли какую-то угрозу в этом смысле, а новые модели – тем более. С курением понятно, это пожарная опасность, но мобильный телефон – это совсем другое, никакой опасности тут нет. У меня эта новость вызвала недоумение», - рассказал он.
Ранее сервисные центры объяснили, почему взрываются пауэрбанки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков назвал критику утильсбора со стороны Лукашенко поводом для работы
- Молодежь может работать: Как привлечь зумеров в офис
- Пенсионеры следующие: Почему компании заинтересованы в кадрах старше 40 лет
- Гинеколог раскрыла, как вылечить бесплодие
- Детям старше 10 лет разрешат с 1 июня ездить на поездах без сопровождения
- Депутат Бессараб выступила против работы детей с 12 лет
- Ответ - на ладони: Как составить полезный рацион питания
- Продажа воздуха: Почему зумеры отказываются от офисов в пользу заводов
- Росконгресс назвал самые влиятельные печатные СМИ
- Карпин объяснил поражение сборной России в матче с Египтом