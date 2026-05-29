Разговор по мобильному телефону на заправке не может привести к образованию искры и стать причиной пожара, заявил НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.

Разговор на АЗС по телефону вне салона автомобиля с 1 июня может грозить автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки на заправочной станции. Об этом ТАСС сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева. По ее словам, это может быть опасно, потому что это опасно из-за случайной искры. Позднее МЧС России опровергло информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Корнейчук назвал новость о возможном запрете странной.