В профсоюзе опровергли заявление Мурашко о повышении престижа медицинской профессии
Работа в государственных медучреждениях не приносит врачам почет, уважение или финансовое благополучие, поэтому многие уходят в частные клиники, заявил НСН Дмитрий Беляков.
Глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник скорой помощи Дмитрий Беляков в разговоре с НСН указал на отсутствие медицинской системы в стране, в связи с чем уровень образования падает, а программы поддержки медиков не работают.
За последние годы в России кратно вырос престиж медицинских профессий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на II Всероссийском конкурсе среди медицинских и фармацевтических колледжей. По его словам, этому поспособствовала пандемия коронавируса, которая помогла гражданам осознать значимость медицинской работы. Свою лепту внесла и специальная военная операция, где медработники оказывают помощь раненым. Однако Беляков усомнился в том, что престиж отрасли действительно вырос.
«Когда была пандемия, медиков начали уважать, потому что всем хочется жить. Но это не значит, что престиж профессии вырос, просто медики стали более востребованы. Их стало меньше, и поэтому люди старались все-таки ухватить себе кусочек медицинской помощи. Наша профессия уже давно не престижна. Работать что-то может, если есть система. А системы медицинской у нас нет больше в стране. Поэтому у нас каждый дергается в рамках своих обязанностей, способностей и возможностей», — сказал собеседник НСН.
Беляков добавил, что значительно ухудшилось и медицинское образование: в ущерб важным дисциплинам добавляют менее значимые, знания даются минимальные. Но проблема еще и в том, что довольно мало выпускников потом действительно идут в профессию.
«Если туда и идут учиться, то не для того, чтобы потом становиться врачами или фельдшерами. Люди уходят в платную медицину или в какие-то другие отрасли. Из выпускников только процентов десять пойдет работать в государственные структуры, а через год работы половина и даже больше уйдут из этой специальности. Потому что она не приносит ни почета, ни уважения, ни денег. И все эти разговоры о высоких зарплатах врачей — это все бред, это все фальшь», — поделился эксперт.
Ранее Дмитрий Беляков объяснял НСН, что «скорые» могут не успевать на срочные вызовы из-за того, что перегружены непрофильными вызовами.
