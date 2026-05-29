Росконгресс назвал самые влиятельные печатные СМИ

Суммарная аудитория печатных СМИ достигла 65 миллионов человек, несмотря на уменьшение количества бумажных версий. К такому выводу пришли эксперты Фонда Росконгресс в исследовании «Печатные СМИ в цифровую эпоху», посвященном влиянию печатных изданий в условиях цифровизации.

В работе отмечается, что 48% читателей предпочитают получать контент через онлайн-платформы и мобильные приложения, в то время как бумажные носители используют лишь 20% аудитории.

Лидером по цитируемости печатных СМИ в каждом из 12 месяцев стала газета «Известия», отмечают аналитики. Индекс цитируемости (ИЦ) этого издания колебался в пределах от 1905,83 до 2526,90 пунктов. Наибольшие значения фиксировались в отмеченные повышенной активностью новостной повестки месяцы.

Второе место в рейтинге занял «Коммерсантъ». Однако эксперты подчеркивают, что в рассчитанном по методике «Медиалогии» рейтинге вовлеченности изданию принадлежит первенство. За период с апреля 2025 по март 2026 года издание продемонстрировало 9 847 661 взаимодействие. У «Ведомостей» этот показатель составил 6 963 181, а у «Известий» — 6 117 509.

По уровню представленности в социальных сетях лидером также являются «Известия». У издания наибольший охват публикаций и вовлеченности аудитории на платформе «ВКонтакте». Активному распространению по другим СМИ способствует фокусировка на оперативном освещении происшествий, новостей и международных событий, отмечают эксперты.

Исследование выявило два типа воздействия изданий на аудиторию. Газета «Известия» выступает в роли ключевого источника информации для других средств массовой информации, в то время как «Коммерсантъ» — основной драйвер, побуждающий читателей к активности в социальных сетях, и поставщик значимых эксклюзивные материалов в медиапространство.

Авторы исследования отмечают, что печатные СМИ сохраняют важное значение в цифровой среде. Несмотря на их принадлежность к печатному сегменту, их влияние теперь определяется не только аудиторией бумажных версий, но и совокупностью онлайн-присутствия, цитирования другими медиа, активности в социальных сетях и эффективности используемых платформ. Данные исследования подтверждают необходимость межплатформенной стратегии и адаптивного контента для достижения успеха в современном медиаландшафте.

Полная версия исследования доступна на сайте Фонда «Росконгресс».

