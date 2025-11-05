Собеседник НСН при этом допустил, что «Горыныч» освоит и два миллиона рублей в прокате.

«Уверенно можно сказать, что свои 1,5 миллиарда рублей "Горыныч" соберет точно. Если протянет до конца ноября, возможно, преодолеет отметку в 2 миллиарда рублей. Эта история началась с фильма "По щучьему велению". Этот семейный большой проект тоже выходил в осенние детские каникулы, собрал два с лишним миллиарда рублей. В этом году на этой дате сошлись четыре семейных фильма: "Горыныч", "Алиса", "Финник" и "Папины дочки". По большому счету, четыре картины попали в один уикенд. Совместные сборы выше двух миллиардов за уикенд - традиционная история для семейных фильмов, которые выходят на каникулы. Они всегда отличались большими сборами, именно поэтому компании стараются встать на эту дату», - отметил Воронков.

По итогу длинных ноябрьских выходных лидером по сборам за уикенд стала картина «Папины дочки. Мама вернулась», освоившая с 30 октября по 4 ноября более 550 миллионов рублей. Для сравнения, сборы «Горыныча» в первые выходные проката составляли 340 миллионов рублей, а касса фильма «Алиса в Стране чудес» - 338,5 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

