Помогли каникулы: Как «Горыныч» забрал миллиард у школьников
Фильм «Алиса в Стране чудес» пока не собрал миллиард рублей в прокате, однако еще может обогнать по сборам сказку с Александром Петровым, заявил НСН Алексей Воронков.
По итогу ноябрьских выходных самым кассовым фильмом стал «Горыныч» с Александром Петровым. Однако при наличии козырной карты в продвижении пальму первенства может перехватить другая семейная картина, подчеркнул в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Фильм «Горыныч» стал седьмым релизом 2025 года с миллиардными сборами в прокате. Для достижения результата картине потребовалось два уикенда. Музыкальный фильм «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд освоил за схожий период более 950 миллионов рублей. Воронков отметил, что до сих пор проекты шли в прокате с минимальным отрывом.
«С величайшим уважением отношусь ко всем нашим дистрибьюторам, пока они идут с очень небольшим разрывом. И "Горыныч", и "Алиса" показывают хорошие сборы. В первые три дня показа картины шли с очень небольшим разрывом. До выхода фильма рынок разделился 50 на 50. Половина игроков отдавали пальму первенства "Горынычу", а половина – "Алисе". Практика показывает, что картины идут почти одинаково, ноздря в ноздрю. Если у продюсеров и дистрибьюторов есть какая-то козырная карта, связанная с рекламной поддержкой второй волны проката, думаю, она может сыграть», - сказал он.
Собеседник НСН при этом допустил, что «Горыныч» освоит и два миллиона рублей в прокате.
«Уверенно можно сказать, что свои 1,5 миллиарда рублей "Горыныч" соберет точно. Если протянет до конца ноября, возможно, преодолеет отметку в 2 миллиарда рублей. Эта история началась с фильма "По щучьему велению". Этот семейный большой проект тоже выходил в осенние детские каникулы, собрал два с лишним миллиарда рублей. В этом году на этой дате сошлись четыре семейных фильма: "Горыныч", "Алиса", "Финник" и "Папины дочки". По большому счету, четыре картины попали в один уикенд. Совместные сборы выше двух миллиардов за уикенд - традиционная история для семейных фильмов, которые выходят на каникулы. Они всегда отличались большими сборами, именно поэтому компании стараются встать на эту дату», - отметил Воронков.
По итогу длинных ноябрьских выходных лидером по сборам за уикенд стала картина «Папины дочки. Мама вернулась», освоившая с 30 октября по 4 ноября более 550 миллионов рублей. Для сравнения, сборы «Горыныча» в первые выходные проката составляли 340 миллионов рублей, а касса фильма «Алиса в Стране чудес» - 338,5 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
