Через дождь и ветер: Как снимали приключенческое телешоу «Форт»
Съемки шоу помогли открыть форт «Александр I» для туристов, заявила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Для съемок шоу «Форт. Возвращение легенды» провели крупномасштабную реставрацию исторического объекта, который в дальнейшем будет открыт для туристов. Об этом на премьере проекта рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. На событии побывал специальный корреспондент НСН.
Съемки шоу проходили на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте на площадке морского форта Император «Александр I».
«Форт "Александр I", или "Чумной", изначально задумывался как тюрьма. Затем был переоборудован в противочумную лабораторию. Там успешно была разработана вакцина от чумы. После в том районе проводились рейвы, несанкционированные киносъемки на фортах. Сейчас, надеюсь, это место будет культурным историческим объектом, открытым для туристов. Надеюсь, наш форт станет популярнее в нашей стране, чем форт Боярд (форт у побережья Франции в Бискайском заливе Атлантического океана, в котором прежде проходили съемки одноименной телеигры — прим. НСН). Наш форт больше, старше и красивее», — отметила Шойгу.
По ее словам, съемки проекта осложняло множество деталей, однако команда смогла справиться со всеми вызовами.
«Почти невозможно снимать на объектах культурного наследия и на объектах, которые принадлежат к наследию ЮНЕСКО. Невозможно это делать в Санкт-Петербурге, ведь этот город — музей под открытым небом. Невозможно снимать шоу в момент реставрации, в дождь и штормовой ветер. Тем не менее, этот проект получился таким сложным и настоящим. Большое спасибо съемочной команде! Особенно операторам и звуку, потому что на них лег невероятный объем труда. Я, видя какие-то плейбэки, думала, что так бы не смогла», — отметила она.
Первый эпизод шоу «Форт. Возвращение легенды» представят на телеканале СТС 26 октября.
Как рассказал ведущий проекта Александр Петров, Сергей Бурунов, отказавшийся от роли ведущего шоу, предупреждал его о сложностях, с которыми придется столкнуться в процессе этой работы, передает «Радиоточка НСН».
