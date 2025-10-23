По ее словам, съемки проекта осложняло множество деталей, однако команда смогла справиться со всеми вызовами.

«Почти невозможно снимать на объектах культурного наследия и на объектах, которые принадлежат к наследию ЮНЕСКО. Невозможно это делать в Санкт-Петербурге, ведь этот город — музей под открытым небом. Невозможно снимать шоу в момент реставрации, в дождь и штормовой ветер. Тем не менее, этот проект получился таким сложным и настоящим. Большое спасибо съемочной команде! Особенно операторам и звуку, потому что на них лег невероятный объем труда. Я, видя какие-то плейбэки, думала, что так бы не смогла», — отметила она.

Первый эпизод шоу «Форт. Возвращение легенды» представят на телеканале СТС 26 октября.

Как рассказал ведущий проекта Александр Петров, Сергей Бурунов, отказавшийся от роли ведущего шоу, предупреждал его о сложностях, с которыми придется столкнуться в процессе этой работы, передает «Радиоточка НСН».

