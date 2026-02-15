Захарова отреагировала на заявление европейских стран об отравлении Навального

Заявления европейских стран об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального (включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) ядом лягушки в колонии «Полярный волк» на Ямале являются вбросом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, все разговоры и заявления — это информационный вброс без результатов анализов и формулы веществ. Дипломат назвала целью таких заявлений отвлечения внимания от насущных проблем Запада.

Ранее книга Алексея Навального попала в список экстремистских материалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
