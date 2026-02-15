Захарова отреагировала на заявление европейских стран об отравлении Навального

Страны БРИКС разрабатывают независимые финансовые и цифровые системы, чтобы противостоять давлению со стороны США Президент Ирана Пезешкиан пообещал к концу марта устранить все барьеры, мешающие развитию проекта транспортного коридора Север - Юг Telegram подготовился к ожидаемой блокировке в РФ Суббота, 14 февраля, в столице стала самым теплым днем с начала года