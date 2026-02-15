В Индии опровергли отказ от российской нефти

Глава Министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар оценил вероятность отказа от российской нефти, сообщает EADaily.

Посол Алипов: Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Индию

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр прокомментировал сообщения о возможном отказе страны от поставок сырья из РФ под давлением США.

Дипломат указал, что Нью-Дели продолжит самостоятельно принимать решения и они «не всегда придутся по вкусу» другим державам.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Индия взяла на себя обязательство больше не закупать российскую нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
