Фигуристка Петросян выступит на Олимпийских играх в Италии

Российская фигуристка Аделия Петросян отправилась из Москвы в Милан, чтобы принять участие в зимних Олимпийских играх, сообщает РИА Новости.

Гуменник показал лучший результат на Олимпиаде среди россиян со времен Плющенко

18-летняя спортсменка выступит в нейтральном статусе. Короткая программа у фигуристок состоится 17 февраля, а произвольная – 19 числа.

В Милан также отправился тренер Даниил Глейхенгауз. Он опубликовал в соцсетях фото с олимпийской аккредитацией.

Всего на Олимпийских играх в Италии выступят 13 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаСпортФигурное Катание

Горячие новости

Все новости

партнеры