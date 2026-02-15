Финляндия допустила пересмотр сделок россиян с недвижимостью
Власти Финляндии допустила пересмотр сделок россиян с недвижимостью за последние 20 лет, сообщает Suomenmaa.
По данным издания, министр обороны Антти Хакканен указал, что ведомства изучают, «можно ли ретроспективно вмешиваться в сделки, совершенные гражданами стран из-за пределов Евросоюза и Европейской экономической зоны».
По словам главы военного ведомства, данная инициатива может послужить при обеспечении национальной безопасности, так как в течение двух десятилетий в Финляндии практиковался наивный подход к вопросам недвижимости.
Сегодня россияне могут купить недвижимость в Финляндии при наличии второго гражданства, а также в случае официального статуса в другой европейской стране, заявил НСН главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
