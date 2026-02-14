Уже 35 тысяч россиян поселились на Бали и близлежащих островах
Около 35 тысяч граждан России постоянно находятся на Бали и соседних островах, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толчёнов.
По словам дипломата, указанное число отражает количество россиян, которые единовременно пребывают на территории консульского округа, охватывающего Бали и прилегающие острова. Толчёнов отметил, что именно там сосредоточено значительное присутствие российских граждан в Индонезии.
Посол пояснил, что Генеральное консульство России в Денпасаре сейчас не выполняет стандартные консульские функции и временно не оказывает соответствующие услуги. Для оформления необходимых документов и получения консульской помощи гражданам рекомендовано обращаться в консульский отдел посольства России в Джакарте.
При этом, как подчеркнул Толчёнов, генконсульство в Денпасаре продолжает «активно содействовать решению различных проблемных ситуаций» с участием россиян на подконтрольной ему территории, несмотря на приостановку консульских действий.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов сказал НСН, что сейчас Азия в целом в тренде у туристов из России, потому что это направление распробовали на фоне усложненных поездок в Европу, «заморачиваться» хотят не все.
