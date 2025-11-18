Постоянные скитания: Михаил Барщевский описал трудности жизни частного театра
Отсутствие постоянной актерской труппы, площадки для выступлений и бюджетного финансирования заметно осложняет работу театра, рассказал НСН Михаил Барщевский.
Заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский перед премьерой своего спектакля «Диалоги с ласками» рассказал специальному корреспонденту НСН, что хотел бы повысить гонорар артистам своего театра, однако для этого необходимо, чтобы спектакли собирали больше аудитории, а аренда площадки была более бюджетной. На данный момент постановки театра «Неформат» можно увидеть в Театре в Хамовниках.
Как отметил Барщевский, подбор актеров в новый спектакль отчасти - случайность.
«Есть достаточно большой элемент случайностей. Олега Царева я знал, мне показалось, что он может справиться с этой ролью. Исполнительницу главной женской роли Марию Филиппович мне привел мой сорежиссер Антон Непомнящий. Я ее никогда раньше не видел. Не знаю, как герой спектакля, но я в нее влюбился. Это великолепная девочка с огромными перспективами. К сожалению, в моих спектаклях очень мало женских ролей, а если они и есть, то, как правило, возрастные. Теперь даже думаю что-то написать специально для Филиппович», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что отсутствие постоянной площадки для выступлений заметно осложняет работу театра «Неформат».
«Сложно, когда у тебя нет своей постоянной площадки. Сложно, когда у тебя нет своей труппы, когда у тебя нет бюджетного финансирования. Все это оказалось намного сложнее, чем я думал в самом начале. Слава Богу, есть Театр на Трубной, они очень помогают. Зал, в котором мы играем, на ремонте, поэтому мы сейчас скитаемся. Слава Богу, приютили в Театре в Хамовниках. Перспективы получить свою площадку нет, потому что «Неформат» не будет гостеатром никогда. Но надеюсь, появится какая-то якорная площадка, в которой мы будем играть большую часть спектаклей», - сказал он.
Собеседник НСН также сообщил, что артисты его театра не запрашивают больших гонораров на фоне сезонной повышенной занятости из-за участия в новогодних елках.
«Я говорил, что хочу платить большие гонорары. Однако для этого надо, чтобы площадка стоила дешевле и зрителей было побольше. Сегодня мы практически не продавали билеты. Конечно, актеры заняты, "елки". Как в том анекдоте: «Не могла поехать на съемки в Голливуд, потому что были "елки"». Но гонорары из-за занятости актеры не увеличивают», - уточнил он.
Ранее театральный продюсер Эльшан Мамедов в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что частные театры сегодня могут конкурировать с государственными, однако им не хватает площадок. По его словам, «дешевые» частные театры обесценивают работу коллег, однако в этом вопросе главный выбор за зрителем.
