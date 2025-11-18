Собеседник НСН также сообщил, что артисты его театра не запрашивают больших гонораров на фоне сезонной повышенной занятости из-за участия в новогодних елках.

«Я говорил, что хочу платить большие гонорары. Однако для этого надо, чтобы площадка стоила дешевле и зрителей было побольше. Сегодня мы практически не продавали билеты. Конечно, актеры заняты, "елки". Как в том анекдоте: «Не могла поехать на съемки в Голливуд, потому что были "елки"». Но гонорары из-за занятости актеры не увеличивают», - уточнил он.

Ранее театральный продюсер Эльшан Мамедов в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что частные театры сегодня могут конкурировать с государственными, однако им не хватает площадок. По его словам, «дешевые» частные театры обесценивают работу коллег, однако в этом вопросе главный выбор за зрителем.

