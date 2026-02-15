Дмитриев: Нужно работать совместно, чтобы избежать третьей мировой войны

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указал в соцсети X на необходимость совместных усилий для предотвращения эскалации, способной привести к третьей мировой войне.

В Венгрии объяснили веру европейцев в глобальный конфликт к 2031 году

«Нам необходимо работать вместе, чтобы снизить риски третьей мировой войны», — написал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

