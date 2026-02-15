Дмитриев: Нужно работать совместно, чтобы избежать третьей мировой войны
15 февраля 202604:31
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указал в соцсети X на необходимость совместных усилий для предотвращения эскалации, способной привести к третьей мировой войне.
«Нам необходимо работать вместе, чтобы снизить риски третьей мировой войны», — написал политик.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев: Нужно работать совместно, чтобы избежать третьей мировой войны
- Телефонные мошенники стали просить оставлять деньги в почтовых ящиках
- СМИ: Путин триумфально ответил на вопрос о Тайване
- Фигуристка Петросян выступит на Олимпийских играх в Италии
- На крупнейшей в мире АЭС в Японии выявили неполадку
- Финляндия допустила пересмотр сделок россиян с недвижимостью
- МИД РФ отверг заявления о преднамеренных ударах по посольству Азербайджана в Киеве
- В Индии опровергли отказ от российской нефти
- Захарова отреагировала на заявление европейских стран об отравлении Навального
- Уже 35 тысяч россиян поселились на Бали и близлежащих островах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru