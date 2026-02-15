Издание напоминает о ситуации, когда журналист из США спросил российского лидера о том, как отреагирует Москва, если армия Китая предпримет действия по освобождению Тайваня. Это был непростой вопрос, поскольку если бы глава РФ заявил о поддержке Пекина, это было бы использовано западными СМИ для нападок на Россию.

Президент заявил, что не знает о подобных планах, а в политике сослагательное наклонение неуместно. Ответ разочаровал американского журналиста, но вызвал бурную реакцию и восхищение в КНР.

Ранее в Китае провели имитирующие устранение руководства Тайваня военные учения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

