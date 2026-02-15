МИД РФ отверг заявления о преднамеренных ударах по посольству Азербайджана в Киеве
Москва находится в недоумении на фоне заявления Баку о целенаправленных ракетных ударах по посольству Азербайджана в Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
В министерстве указали, что в ноябре 2025 года послу Азербайджана в Москве выразили сожаление в связи с повреждением зданий и территории дипмиссии. При этом ущерб, по всей вероятности, возник из-за некорректной работы средств ПВО Украины – предположительно, в результате падения ракеты Patriot.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что при планировании операций учитывается расположение иностранных дипломатических представительств и предпринимаются меры для недопущения ущерба гражданским лицам. Подчеркивается, что утверждения о целенаправленных ударах по азербайджанским объектам не соответствуют действительности.
Ранее в МИД Азербайджана заявили, что здание посольства в Киеве получило повреждения. Отмечалось, что ударная волна разбила часть окон, а на крыше консульского отдела появились трещины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
