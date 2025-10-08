«Я очень сомневаюсь, что у этого мюзикла будет такой же успех. Это очень крутая команда режиссеров, продюсеров, спонсоров, в основе истории крутой артист. Но я был на премьере, мне показалось, что история достаточно бедная по своему содержанию. Нейтрального зрители это не зацепит, история рассчитана исключительно на любителей Басты. И речь не про тех, кто ходит на концерты Басты, так как они стали интересным аттракционом. Речь про «актив» публики, которые поют песни хором, плачут… Они пойдут на этот мюзикл. Первые недели проката, безусловно, будут успешными, но вдолгую проект не пойдет», - рассказал он.

Он признался, что его лично больше «зацепил» мюзикл «Вальс Бостон» по песням Александра Розенбаума.

«Этой осенью также стартовал мюзикл «Вальс Бостон», это прекрасная работа, работа профессионалов, вся команда создателей прекрасна. Очень красиво показана вся эта история, меня поразил и очаровал первый акт, изящно раскрыта тема русских гангста, второй акт абсолютно другой, его было тяжело смотреть, но это история. Здесь аудитория вряд ли пересекается. Этот мюзикл для публики более старшего поколения, аудитория 45, а Баста – это молодежь, средний возраст – 25 лет», - добавил Ратников.

При этом композитор Виктор Дробыш признался НСН, что посмотрел мюзикл по песням Басты именно как нейтральный зритель, и ему понравилось.

«Если народу зайдет, люди пойдут, я не берусь судить, сколько соберет мюзикл. Он «трушный», хороший, люди, которые любят Басту, придут. Я был нейтральным зрителем, я не очень знаком с творчеством Басты, но все хорошо прошло. Что касается мюзикла «Вальс Бостон», я думаю, что у них разные зрители. Зритель Басты и зритель Розенбаума – это все-таки разное, а кто-то пойдет и туда, и туда», - добавил он.

Ранее народный артист России, певец Александр Розенбаум в интервью спецкору НСН указал на принципиальные различия своих концертов и мюзикла по его песням.

