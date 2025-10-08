«Вдолгую не пойдет»: Что помешает мюзиклу Басты собрать рекордные миллиарды
Мюзикл «Любовь без памяти» по биографии рэпера Басты зацепит только истинных фанатов музыканта, заявил НСН Эдуард Ратников. Виктор Дробыш признался, что не очень знаком с творчеством Басты, но мюзикл оценил.
Мюзикл «Любовь без памяти» с песнями Басты не сможет побить рекорд шоу «Ничего не бойся, я с тобой», так как рассчитан только на любителей рэпера, заявил НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Премьера мюзикла состоялась 5 октября. Один из его продюсеров Евгений Финкельштейн ранее заявил НСН, что «Любовь без памяти» сможет побить рекорд по кассовым сборам мюзиклов в России. Действующий рекордсмен - мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». За два года проката он собрал три миллиарда рублей и попал в Книгу рекордов России. Ратников оценил перспективы нового шоу.
«Я очень сомневаюсь, что у этого мюзикла будет такой же успех. Это очень крутая команда режиссеров, продюсеров, спонсоров, в основе истории крутой артист. Но я был на премьере, мне показалось, что история достаточно бедная по своему содержанию. Нейтрального зрители это не зацепит, история рассчитана исключительно на любителей Басты. И речь не про тех, кто ходит на концерты Басты, так как они стали интересным аттракционом. Речь про «актив» публики, которые поют песни хором, плачут… Они пойдут на этот мюзикл. Первые недели проката, безусловно, будут успешными, но вдолгую проект не пойдет», - рассказал он.
Он признался, что его лично больше «зацепил» мюзикл «Вальс Бостон» по песням Александра Розенбаума.
«Этой осенью также стартовал мюзикл «Вальс Бостон», это прекрасная работа, работа профессионалов, вся команда создателей прекрасна. Очень красиво показана вся эта история, меня поразил и очаровал первый акт, изящно раскрыта тема русских гангста, второй акт абсолютно другой, его было тяжело смотреть, но это история. Здесь аудитория вряд ли пересекается. Этот мюзикл для публики более старшего поколения, аудитория 45, а Баста – это молодежь, средний возраст – 25 лет», - добавил Ратников.
При этом композитор Виктор Дробыш признался НСН, что посмотрел мюзикл по песням Басты именно как нейтральный зритель, и ему понравилось.
«Если народу зайдет, люди пойдут, я не берусь судить, сколько соберет мюзикл. Он «трушный», хороший, люди, которые любят Басту, придут. Я был нейтральным зрителем, я не очень знаком с творчеством Басты, но все хорошо прошло. Что касается мюзикла «Вальс Бостон», я думаю, что у них разные зрители. Зритель Басты и зритель Розенбаума – это все-таки разное, а кто-то пойдет и туда, и туда», - добавил он.
Ранее народный артист России, певец Александр Розенбаум в интервью спецкору НСН указал на принципиальные различия своих концертов и мюзикла по его песням.
