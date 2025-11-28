Шекспир и Баста: В театрах рассказали, как привлекают молодежь
В последнее время люди с 18 до 30 лет стали чаще приходить в театры, заявил НСН Дмитрий Берестов.
Молодежь привлекает классика в современном прочтении, заявил директор московских театров Ленком Марка Захарова и на Юго-Западе Дмитрий Берестов в пресс-центре НСН.
«Если смотреть глобально, очень ценятся подлинность и искренность в спектакли. «Заходит» всегда смысл и эмоциональная правда. Если говорим про молодежь, сейчас современное прочтение классики им ближе. В Ленкоме у нас есть интересный спектакль «Маяковский» с музыкой Басты, это очень интересно. Молодежь привлекают необычные сочетания, любовные линии… Но шекспировская классика никуда не уходит. Я всегда наблюдаю за залом, «Ромео и Джульетта» - всегда аншлаги, «Укрощение строптивой» - тоже. Классика в виде «Вишневого сада» тоже всегда собирает полный зал. Мы всегда оцениваем, сколько молодежи пришло. В последнее время я замечаю, что люди с 18 до 30 лет стали приходить как можно чаще. В этом смысле «Пушкинская карта» тоже работает», - рассказал он.
Художественный руководитель рэп-театра Лев Киселев в пресс-центре НСН заявил, что хочет представить спектакль «Война и мир» в стиле рэп.
