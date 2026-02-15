На крупнейшей в мире АЭС в Японии выявили неполадку

Шестой реактор крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» в городе Касивадзаки в Японии не может вовремя начать выработку электричества, сообщает Kyodo.

Это связано с неполадками оборудования. На станции вышел из строя прибор для изменения нейтронов в корпусе реактора. По этой причине выработка электричества в тестовом режиме откладывается.

Согласно планам, реактор должен начать вырабатывать электричество в промышленных объемах 18 марта. Пока неизвестно, будут ли эти сроки скорректированы.

Ранее оператор АЭС «Фукусима-1» начал сброс новой партии воды в океан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСЯпония

