Телефонные мошенники стали просить оставлять деньги в почтовых ящиках

Как заявили в правоохранительных органах, аферисты теперь могут просить жертв не передавать собранные средства «курьеру», а оставлять их в ящике для почты. Мошенники представляются сотрудниками разных ведомств и компаний, входя под разными предлогами в доверие к жертве. Затем предлагают «сохранить деньги» у себя и выбирают такой способ передачи.

Ранее стало известно, что мошенники снова активизировали схему с «лжеврачами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

