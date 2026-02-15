Телефонные мошенники стали просить оставлять деньги в почтовых ящиках

Злоумышленники стали просить по телефону своих жертв оставлять деньги в почтовых ящиках, сообщает РИА Новости.

ЦБ РФ назвал способы вернуть деньги при мошеннических переводах

Как заявили в правоохранительных органах, аферисты теперь могут просить жертв не передавать собранные средства «курьеру», а оставлять их в ящике для почты. Мошенники представляются сотрудниками разных ведомств и компаний, входя под разными предлогами в доверие к жертве. Затем предлагают «сохранить деньги» у себя и выбирают такой способ передачи.

Ранее стало известно, что мошенники снова активизировали схему с «лжеврачами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

