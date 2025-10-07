Трамп заявил, что «очень разочарован» в Путине из-за Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, однако признался, что разочарован им из-за сложности урегулирования конфликта на Украине.

Американский лидер отметил, что изначально считал украинский кризис одной из наиболее простых ситуаций для разрешения, но теперь видит, что она оказалась сложнее, чем ближневосточные конфликты, отмечает RT.

В России призвали не бояться заявлений Трампа о «разочаровании» Путиным

Трамп также указал, что, по его наблюдениям, «в контексте России и Украины происходит что-то важное», не уточнив деталей.

Ранее Трамп уже сравнивал украинский кризис с ближневосточными проблемами, отмечая, что намерен добиться его урегулирования дипломатическими средствами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры