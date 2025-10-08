Курьерам-мусульманам запретили доставлять не халяльные продукты

Речь идет об алкогольных напитках, свинине и мясе, которое не соответствует халяльным стандартам. Также теперь под запретом азартные игры, идолы, предметы языческого культа, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом, что противоречит исламу.

При этом перевозка для утилизации этих запрещенных товаров разрешена. Курьерам разрешается доставлять груз, если они не знают, к какой категории относятся товары. Отмечается, что если в грузе содержится и дозволенное, и запретное, но преобладает дозволенное, тогда доставка допускается, но с условием последующей выплаты милостыни. Нарушение закона наступает только в случае осознанного намерения перевезти запрещенные товары.

Религиозные запреты на какие-либо действия для работников, исходя из их вероисповедания, не могут быть основанием для невыполнения трудовых обязанностей. Об этом в комментарии НСН заявил директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

