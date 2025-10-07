Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отстранен от соревнований на 18 месяцев за нарушение антидопинговой программы, сообщается на сайте промоушена.

Причиной санкций стали три пропущенные сдачи допинг-проб в течение 2024 года — 13 июня, 19 и 20 сентября. Такие пропуски считаются нарушением правил о предоставлении информации о местонахождении спортсмена, что приравнивается к несоблюдению антидопинговых требований.