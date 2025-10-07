Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отстранен от соревнований на 18 месяцев за нарушение антидопинговой программы, сообщается на сайте промоушена.

Причиной санкций стали три пропущенные сдачи допинг-проб в течение 2024 года — 13 июня, 19 и 20 сентября. Такие пропуски считаются нарушением правил о предоставлении информации о местонахождении спортсмена, что приравнивается к несоблюдению антидопинговых требований.

Организация CSAD, отвечающая за тестирование в UFC, отметила, что в период пропущенных проверок 37-летний боец восстанавливался после травмы и не готовился к боям. Макгрегор сотрудничал со следствием, взял ответственность на себя и предоставил данные, которые позволили сократить срок дисквалификации с 24 до 18 месяцев.

Отстранение вступило в силу 20 сентября 2024 года и продлится до 20 марта 2026-го. В активе ирландца — 22 победы и шесть поражений. Он стал первым бойцом в истории UFC, владевшим двумя чемпионскими поясами одновременно — в полулегком и легком весе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
