Власти Петербурга поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС

Власти Санкт-Петербурга заявили, что поддерживают предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко не оплачивать лечение по ОМС трудоспособным безработным, сообщает zaks.ru со ссылкой на заявление главы комитета финансов администрации города Светланы Енилиной.

По ее словам, принятие инициативы позволит заметно снизить нагрузку на бюджеты регионов РФ и восстановить социальную справедливость. Отмечается, что в проекте бюджета Петербурга на медицинское страхование безработных на следующие три года заложено 200 млрд рублей, 63 млрд рублей из которых — на 2026 год.

Ранее Матвиенко предложила взимать с безработных взносы на оплату медстрахования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

