Мирра Андреева выругалась матом после проигрыша на турнире в Китае

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать эмоции на турнире категории WTA-1000 в Ухани (Китай).

Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира в Мадриде

Она выругалась матом во время матча второго круга с немкой Лаурой Зигемунд. Представительница ФРГ одержала победу – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

«Надоел (в оригинале использовано другое слово) этот теннис дурацкий (в оригинале использовано другое слово)», – выкрикнула россиянка.

В следующем круге Зигемунд сыграет с победителем матча Магдалена Френх (Польша) – Каролина Мухова (Чехия).

Ранее Андреева разгромила китаянку Чжу Линь на турнире Женской теннисной ассоциации в Пекине и прошла в третий круг соревнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: TASS / Zuma / Oscar J. Barroso
ТЕГИ:СпортБольшой Теннис

Горячие новости

Все новости

партнеры