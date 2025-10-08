Мирра Андреева выругалась матом после проигрыша на турнире в Китае
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать эмоции на турнире категории WTA-1000 в Ухани (Китай).
Она выругалась матом во время матча второго круга с немкой Лаурой Зигемунд. Представительница ФРГ одержала победу – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.
«Надоел (в оригинале использовано другое слово) этот теннис дурацкий (в оригинале использовано другое слово)», – выкрикнула россиянка.
В следующем круге Зигемунд сыграет с победителем матча Магдалена Френх (Польша) – Каролина Мухова (Чехия).
Ранее Андреева разгромила китаянку Чжу Линь на турнире Женской теннисной ассоциации в Пекине и прошла в третий круг соревнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
