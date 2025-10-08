Мирра Андреева выругалась матом после проигрыша на турнире в Китае

В Белгороде вновь ограничили уличное освещение Путин рассказал, сколько территорий ВС России заняли с начала 2025 года В России предложили ввести электронные ветпаспорта для питомцев В Чили мужчина получил по ошибке зарплату за 27 лет работы и уволился Музобозреватель Ступников считает, что новый альбом «Кино» будет интересен даже большим поклонникам группы