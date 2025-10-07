В Череповце начали снимать вывески «Красного&Белого» с фасадов жилых домов

В Череповце стартовал демонтаж вывесок с магазинов сети алкомаркетов «Красное&Белое», сообщили в пресс-службе губернатора Вологодской области. По словам главы региона Георгия Филимонова, вывески размещались на фасадах многоквартирных домов с нарушением правил благоустройства, и компания не устранила выявленные нарушения после уведомления.

Филимонов отметил, что аналогичные меры затронут и другие сети алкомаркетов. Всего, по его словам, предстоит «обезличить» как минимум 40 торговых точек в Вологде и Череповце. Вместо сетевых алкомаркетов власти предлагают развивать формат «магазинов у дома» с новым позиционированием и ассортиментом. В частности, сеть «Северный градус» уже проводит ребрендинг и до 15 октября сменит название на «Каждая покупка в радость».