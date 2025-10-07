В Череповце начали снимать вывески «Красного&Белого» с фасадов жилых домов
В Череповце стартовал демонтаж вывесок с магазинов сети алкомаркетов «Красное&Белое», сообщили в пресс-службе губернатора Вологодской области. По словам главы региона Георгия Филимонова, вывески размещались на фасадах многоквартирных домов с нарушением правил благоустройства, и компания не устранила выявленные нарушения после уведомления.
Филимонов отметил, что аналогичные меры затронут и другие сети алкомаркетов. Всего, по его словам, предстоит «обезличить» как минимум 40 торговых точек в Вологде и Череповце. Вместо сетевых алкомаркетов власти предлагают развивать формат «магазинов у дома» с новым позиционированием и ассортиментом. В частности, сеть «Северный градус» уже проводит ребрендинг и до 15 октября сменит название на «Каждая покупка в радость».
В регионе продолжает действовать программа поддержки бизнеса «5:3:3», предусматривающая льготные займы до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года. Средства можно использовать для перепрофилирования алкомаркетов в точки общепита или розничной торговли местными продуктами. С начала программы выдано 12 займов на сумму более 52 миллионов рублей.
С 1 марта в Вологодской области действует закон, ограничивающий время продажи алкоголя — с 12:00 до 14:00 по будням и с 8:00 до 23:00 по выходным. После введения новых правил из 610 алкомаркетов региона 388 прекратили продажу спиртного или сменили формат работы, передает «Радиоточка НСН».
